World Cancer Day 2023: एक नहीं, 34 तरह के कैंसर को दावत देते हैं ये फूड्स, जानिए उनके नाम

These Foods Can Cause Cancer: 'वर्ल्ड कैंसर डे' हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि हम इस गंभीर बीमारी को लेकर अवेयर हो सकें, लेकिन हमारी रोजाना की खाने पीने की आदतें इतनी अनहेल्दी हो चुकी हैं कि हम खुद इस डिजीज को हर दिन दावत देते हैं. हाल में ही ब्रिटेन के करीब 1,97,000 लोंगों पर एक स्टडी की गई जिससे कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. साइंटिस्ट्स का दावा है कि जंक फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य फूड खाने से कैंसर हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है.

कैंसर को लेकर रिसर्च में हुए चौंकाने वाले खुलासे

रिसर्चर्स के मुताबिक इस स्टडी में सबसे ज्यादा यंग लोग और महिलाएं भी शामिल थी, जिसके परिवार में कोई भी सदस्य कैंसर का शिकार नहीं हुआ था. इस अध्ययन में महिलाओं में ओवेरियन कैंसर (Ovarian Cancer) का रिस्क पाया गया. यही वजह है कि अपनी डेली लाइफस्टाइल के साथ-साथ हमें फूड हैबिट्स का भी खास ख्याल रखना चाहिए.

34 तरह के कैंसर की जड़ हैं ये भोजन

जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में छपी एक स्टडी में साइंटिस्ट्स ने दावा किया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड खाने से आपको एक नहीं बल्कि 34 अलग-अलग तरह के कैंसर के खतरा पैदा हो सकता है, रिसर्चर्स ने कुल 1,97,426 लोगों की फूड हैबिट्स को बारीकी से परखा.

- शोधकर्ताओं की मानें तो प्रोसेस्ड फूड खाने से कैंसर का रिस्क 2 फीसदी होता है और इसमें 6 फीसदी लोगों को मौत का खतरा होता है

-ऐसे फूड्स खाने ओवेरियन कैंसर का जोखिम 19 फीसदी तक बढ़ सकता है, साथ ही इसमें मौत का खतरा 30 फीसदी महिलाओं को होता है

कैंसर से बचने के लिए छोड़ दें ये सभी चीजें

कैंसर पैदा करने वाले जंक फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की लिस्ट में ऐसी कई चीजों को शामिल किया गया है जो आमतौर पर हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं. इनके नाम हैं- ऑयली फूड, आइसक्रीम, सॉस, हॉट डॉग, सोडा, सॉसेज, पैक सूप, फ्रोजन पिज्जा, कुकीज, फ्रेंच फ्राइज, केक, कैंडी, डोनट्स और तमाम तरह के रेडी टू ईट मील. ये सभी चीजें खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन सेहत के लिहास से इन्हें खाना बेहद खतरनाक है.

