नींबू के छिलकों को फेंके नहीं, इन तरीकों से करें इस्तेमाल, निखर जाएगा घर से लेकर स्किन

How to use Lemon Peels: गर्मियों का सीजन आते ही घरों में नींबू का खूब इस्तेमाल किया जाता है. नींबू को टेस्टी ड्रिंक्स से लेकर खाने में स्वाद हो या घर चमकाने की बात हो नींबू का रस बेहतरीन साबित होता है. आमतौर पर नींबू का रस निकालकर लोग छिलकों (Lemon peels) को बेस्ट समझकर फेंक देते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो नींबू के छिलकों को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए नींबू के छिलकों को इस्तेमाल करने के तरीके लेकर आए हैं जिनको अपनाकर आप घर के दाग धब्बों से लेकर चीटिंयों को भगा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to use Lemon Peels) लेमन पील का उपयोग कैसे करें.....

चीटियों को दूर भगाए इसके लिए आप चीटियों वाले स्थान पर नींबू के छिलकों को रख दें. फिर संतरे की स्मेल से चीटियां थोड़ी ही देर में गायब हो जाएंगी. इस तरह से आपको नींबू के छिलके से चीटिंयों से छुटकारा मिल जाएगा. दाग-धब्बों को साफ करे अगर आपके कप में दाग-धब्बे लग गए हैं तो इनको साफ करने के लिए आप कप में पानी भरें और इसमें नींबू के छिलके डालें. फिर आप करीब 1 घंटे बाद कप को पानी से धो लें. इससे कप में लगे दाग आसानी से हट जाते हैं. चमकाए माइक्रोवेव इसके लिए आप एक बाउल में पानी भरें और उसमें नींबू के छिलके डाल दें. फिर आप इस बाउल को ओवन में गर्म होने के लिए रखें. इससे पानी से निकलने वाली भाप माइक्रोवेव में हर जगह फैल जाएगी. फिर आप एक साफ कपड़े से ओवन को आसानी से साफ कर सकते हैं. इससे ओवन चमक जाएगा. त्वचा में निखार लाए नींबू के छिलकों में ब्लीचिंग एजेंट मौजूद होता है. इसलिए नींबू के छिलके स्किन पर एक लाइटनर की तरह काम करता है. इसके लिए आप नींबू के छिलकों को लेकर अपनी कोहनी और एड़ी पर रगड़ें. इससे आपकी डेड स्किन आसानी से रिमूव हो जाएगी जिससे आपका चेहरा काफी ताजगी भरा नजर आएगा. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)