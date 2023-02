Cause of dandruff in hair: आपकी ये गलतियां बनती हैं डैंड्रफ की वजह, आज ही हो जाएं सतर्क!

cause of dandruff in hair: आज के समय की लाइफस्टाइल, खान-पान और बढ़ते प्रदूषण के कारण आपकी सेहत के साथ-साथ बाल भी खराब होने लगते हैं. आज के समय में बालों में डेंड्रफ की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है. फिर आप बालों से डेंड्रफ को हटाने के लिए कितने ही एंटी डेंड्रफ शैंपू क्यों न यूज कर लें. लेकिन डेंड्रफ बालों से हटने का नाम ही नहीं लेता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बालों में डेंड्रफ की समस्या किन कारणों से होती है? अगर नहीं तो आज हम आपको बालों में डेंड्रफ होने के कारण बताने जा रहे हैं जिनको सही समय पर जानकर आप अपने बालों में पैदा होने वाले डेंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (cause of dandruff in hair) बालों में डेंड्रफ होने के कारण क्या है...

डेंड्रफ होने के कारण (cause of dandruff in hair)



हार्ड शैंपू ज्यादा लगाना अगर आप रोजाना हार्ड और कैमिकल से भरपूर शैंपू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्कैल्प पर इसका काफी खराब प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से बालों में डेंड्रफ की समस्या पैदा हो जाती है. ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि आप माइल्ड और हर्बल शैंपू का इस्तेमाल करें. सर्दियों में ज्यादा गर्म पानी का उपोग सर्दियों के मौसम में अगर आप बालों को ज्यादा गर्म पानी से धोते हैं तो इससे आपकी स्कैल्प से सारी नमी सूख जाती है जिससे आपको ड्रायनेस यानि कि डेंड्रफ की समस्या का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा सर्दियों में सिर में स्कार्फ और कैप पहनना भी एक वजह से सिर को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती जिससे आपके बाल रूसी की समस्या के शिकार हो जाते हैं. थायराइड की समस्या अगर आप थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं वो आपके बालों में डेंड्रफ की समस्या की ये भी एक वजह हो सकती है. थायराइड के कारण आपकी स्कैल्प ड्राय हो जाती है जिससे आपके बाल टूटने और झड़ने लगते हैं. तेलीय बाल अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो इससे भी आपको डेंड्रफ की समस्या घेर लेती है क्योंकि इससे आपकी स्कैल्प चिपचिपी रहती है जिससे आपके बालों में गंदगी जमा हो जाती है जोकि डेंड्रफ को बुलावा देती है. इसके कारण आपको हेयर फॉल की भी समस्या होती है. ऐसे में आप ज्यादा तले भुने खाने से परहेज करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं