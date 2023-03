What Is Reverse Dieting: आखिर क्या है Reverse Dieting? वजन घटाने में कैसे होती है मददगार, यहां जाने सबकुछ

How to follow reverse dieting: मोटापा आज के समय की एक आम समय है. इसके पीछे की 2 वजह होती है जैसे- खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान. आज के समय की भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों का सोने, जागने और खाने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है. इसके कारण वजन बढ़ने लगता है. इसके अलावा वजन को बढ़ाने में रिफाइंड कार्ब्स, शुगर और फैट से भरपूर आहार का अधिक सेवन भी जिम्मेदार होता है. ऐसे में आज हम आपको रिवर्स डाइटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आजमाकर आप बढ़ते वजन पर लगाम लगा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है रिवर्स डाइटिंग और इससे (How to follow reverse dieting) कैसे घटता है वजन....

कैसे करें फॉलो रिवर्स डाइटिंग (How to follow reverse dieting) रिवर्स डाइटिंग में आपको धीरे-धीरे कैलोरी की मात्रा को बढ़ाना होता है. ऐसा आप हफ्ते में 2 बार करें. फिर देखें कि आपका वजन कितना है शरीर में क्या कुछ बदलाव आए या नहीं. अगर आपको बॉडी पहले जैसी ही लग रही है तो आप अपनी डाइट में 100 से 150 कैलोरी और बढ़ा दें. ऐसे में आप इस रूटीन को करीब 3 से 5 हफ्तों तक फॉलो करें. फिर देखें कि वेट वैसा ही है या कम हो रहा है. अगर आपको वजन में कुछ भी बदलाव दिखता है तो आप अपनी डाइट से बढ़ी हुई कैलोरी को घटा दें. इस डाइट को फॉलो करके आप अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं. अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा देर भूखा नहीं रहना पड़ता है और न ही आपको वीकनेस फील होती है. इसके अलावा रिवर्स डाइटिंग को अपनाने से आपके शरीर में एनर्जी का स्तर भी मेंटेन रहता है. इसके साथ ही इससे आपकी एकाग्रता भी बेहतर बनी रहती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)