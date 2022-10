Skin Care: Face पर Steam लेना क्यों है फायदेमंद? जानिए इसके पीछे के साइंटिफिक कारण

Why Face Steaming is Beneficial For Skin: आपने अक्सर देखा होगा कि पार्लर या घर में कुछ लोग सिर पर तौलिया रखकर गर्म पानी का भाप लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, तो चलिए हम आपके इस सवाल का जवाब देते है. स्टीम लेते वक्त कुछ लोग गर्म पानी में नीम, नमक और नींबू जैसे चीजें मिलाते है. जाहिर सी बात है इसके पीछे स्किन से जुड़े कुछ राज होंगे जो आपके सामने अब तक नहीं आ पाएं हैं. आइए आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं.

चेहरे पर स्टीम लेने के फायदे

क्लींजिंग

जो लोग रेगुलर फेस पर स्ट्रीम लेते हैं उनके स्किन के पोर्स खुल जाती है जिससे गंदगी और डेड स्किन बाहर निकल जाती है, खासकर जो लोग ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स से परेशान हैं उनके लि भाप लेना रामबाण की तरह है, इससे चेहरे की क्लींजिंग हो जाती है.

ब्लड सर्कुलेशन

भले ही आप अपनी स्किन की कितनी भी केयर क्यों न करते हों, लेकिन कभी न कभी ऐसा जरूर होता है कि डल और डिहाइड्रेटेड नजर आने लगती है, ऐसे में फेस स्टीमिंक का सहारा लें ये स्किन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में काफी कारगर है.

स्किन हाइड्रेशन

कई बार पानी की कमी के कारण हमारे चेहरी की त्वचा डिहाइड्रेट होने लगती है. स्किन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको फेस स्टीमिंग करनी चाहिए जिससे चेहरे का हाइड्रेशन बरकरार रहे, ऐसा करने से आपका फेस ग्लोइंग हो जाएगा.

स्किन होगी जवां

स्टीम लेने से चेहरे पर कोलेजन और अलास्टिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे हमारा फेस यंग और ग्लोइंग नजर आने लगता है. आमतौर पर स्किन केयर एक्सपर्ट हफ्ते में 3 बार स्टीम लेने की सलाह देते हैं.

