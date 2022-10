E-Cigarette भी है आपकी सेहत का बड़ा दुश्मन, इसका कश शरीर के इन अंगों पर करता है वार

Why Vaping Is Harmful: इलेक्ट्रॉनिक सिरगरेट जिसे आमतौर पर ई-सिगरेट भी कहा जाता है, भारत सरकार ने साल 2019 में इस चीज के प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन पर पूरी तरह बैन लगा दिया था इसे प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट एक्ट 2019 (Prohibition of E-cigarettes Act, 2019) कहते हैं. इसके बावजूद भारत में आज भी गैर कानूनी तरीके से इसकी सप्लाई और इस्तेमाल बदस्तूर जारी है, खासकर युवाओं में इसका शौक काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन ये बुरी लत उनको अंदरूनी तरीके से तगड़ा नुकसान पहुंचाती है.

क्या होता है ई-सिगरेट?

ई-सिगरेट (E-Cigarette) या वेप पेन (Vape pen), एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पॉड ऑफ लिक्विड को गर्म करता है, इसे वेपर में बदल देता है जिसमें निकोटीन, फ्लेवर और अन्य पदार्थ होते हैं. इसमें इस्तेमाल होने वाला तरल पदार्थ सेहत के लिए बिलुकल भी अच्छा नहीं है.

क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. ऋषिकेश?

नई दिल्ली के 'वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल' (Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi) के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. ऋषिकेश कुमार (Dr. Rishkesh Kumar) ने बताया कि हमें ई-सिगरेट क्यों नहीं पीना चाहिए.

ई-सिगरेट पीने के नुकसान

1. इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि तंबाकू से भरा सिगरेट पीने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा पैदा हो जाता है, लेकिन ई-सिगरेट भी कम नुकसानदेह नहीं है इसमें Diethylene Glycol नामक खतरनाक केमिकल होता है जो बच्चों और युवाओं दोनों के लिए बुरा है.

2. ई-सिगरेट (E-Cigarette) पीने वाले और आसपास में मौजूद लोगों, दोनों को नुकसान पहुंचाता है. इससे सांस लेने में परेशानी (Breathing Difficulties) पैदा हो जाती है, इसलिए इससे जितनी जल्दी तौबा कर लें उतना ही अच्छा है.

3. ई-सिगरेट में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स (Carcinogenic Elements) पाए जाते हैं, जो इंसानों के लिए किसी 'जहर' से कम नहीं होते, दुनियाभर के साइंटिस्ट ने इसे न पीने की सलाह दी है.

4. ई-सिगरेट (E-Cigarette) में निकोटीन (Nicotine) होते हैं जिसका असर सीधा दिमाग पर होता है और अगर किसी ने इसका इस्तेमाल लगातर किया तो ये एक बुरी लत में तब्दील हो जाता है

5. वैपिंग (Vaping) यानी ई-सिगरेट पीने का असर हमारे फेफड़ों पर होता है और इससे जान भी जा सकती है, इसमें लगातार खांसना, लंग इंजरी (Lung Injury) आदि शामिल हैं.

