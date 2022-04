World Liver Day 2022: इन बुरी आदतों से डैमेज होता है लिवर, आज ही बदलें जीने का तरीका

How to Keep Your Liver Healthy: हर साल 19 अप्रैल को 'वर्ल्ड लिवर डे' (World Liver Day) मनाया जाता है. इसका मकसद हमारे शरीर में लिवर की अहमियत के बारे में जागरूक करना है. इस खास अंग के बिना हम बॉडी की सेहत की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना जिंदगी को खतरा हो सकता है.

लिवर का रखें खास ख्याल

लिवर हमारे शरीर का एक बेहद अहम अंग है. ये ब्रेन के बाद दूसरा सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ये शरीर के कई जरूरी फंक्शन में मदद करता है जिसमें इम्यूनिटी, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म शामिल है. हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और कई अन्य कारणों से लिवर पर बुरा असर पड़ता है.

लिवर की अच्छी सेहत के लिए क्या करें?

-बॉडी को हाइड्रेट रखें, नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें, ये नेचुरल डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और शरीर से गंदगी बाहर निकालने में लिवर की मदद करता है.

-बैड कॉलेस्ट्रॉल वाले फूड्स को छोड़कर हेल्दी फैट्स वाली डाइट खाना शुरू करें. अखरोट, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल का सेवन करें.

-हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से लिवर की सेहत बेहतर होती है. अपनी डेली डाइट में पालक, ब्रोकली खाने से इस अंग की नेचुरल तरीके से सफाई होती है.

-अपनी डेली डाइट में फलों की मात्रा को बढ़ा लें, बेहतर होगा अगर आप विटामिन रिच फ्रूट्स खाएं.

- रेग्युलर एक्सरसाइज करने से भी लिवर की सेहत बेहतर होती है.

इन आदतों से लिवर होगा डैमेज

-सेचुरेटेड और ट्रांस फैट्स से दूरी बना लें, तली-भुनी चीजों का लिवर को डैमेज करने में अहम रोल होता है.

- प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बना लें, क्योंकि इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो आगे चलकर फैटी लिवर का कारण बनता है.

-रेड मीट के सेवन से फैटी लिवर की समस्या आती है, भले ही मांस प्रोटीन का रिच सोर्स है, लेकिन इसे ज्यादा खाना नुकसानदेह है.

- ऐसे चीजों का सेवन कम कर दें जिसमें चीनी की मात्रा काफी ज्यादा है, जैसे मिठाई, चॉकलेट, कैंडीज वगैरह.

-शराब के सेवन से लिवर पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए इस बुरी आदत को जितनी जल्दी छोड़ दें उतना ही बेहतर है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)