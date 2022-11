World Toilet Day: गंदे टॉयलेट देखकर हो रही है कोफ्त? इन आसान तरीकों से मिटाएं दाग-धब्बे

How To Clean Your Toilet: वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है ये ग्लोबल सेनिटेशन क्राइसिस को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन डे है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मुकर्रर किया गया है. भारत समेत दुनियाभर के कई हिस्सों में शौचायल की समस्या बनी हुई है. इस मौके पर हमें अपने टॉयलेट की सफाई को लेकर भी जागरूक होना चाहिए. आइए जानते हैं कि ये काम क्यों जरूरी है और इसे कैसे अंजाम दिया जा सकता है

टॉयलेट को साफ करना जरूरी

टॉयलेट को हर 2 से 3 दिनों में एक बार जरूर साफ करना चाहिए, और हमारा मतलब सिर्फ सफाई करना नहीं है जब शौचालय की बात आती है, तो टॉयलेट सीट और अन्य सतहों को डिसइंफेक्ट करना उतना ही अहम होता है. सफाई का मतलब सतह के दाग और गंदगी को हटाने से है, जबकि डिसइंफेक्ट करने का मतलब उन कीटाणुओं को मिटाना है जो आपके टॉयलेट सीट पर प्रजनन कर सकते हैं.

टॉयलेट को कैसे करें क्लीन?

एक गंदे शौचालय से बदबू आती है, दाग बाथरूम की खूबसूरती को बिगाड़ देता है और रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का अड्डा बन जाता है. आपका शौचालय भी एक ऐसा क्षेत्र है जो ज्यादातर समय नम रहता है. और नमी की स्थिति मोल्ड के लिए प्रजनन स्थल है. ऐसे में इसे नियमित रूप से साफ करना जरूरी है.

1. हार्ड वॉटर के दाग ऐसे हटाएं

इसके लिए आप टॉयलेट में 1 कप सिरका डालें, फिर एक मिनट रुकें और टॉयलेट ब्रश का उपयोग करके पूरे एफेक्टेड एरियाज में सिरका फैलाएं. अब, 1 कप बेकिंग सोडा और एक कप विनेगर मिलाएं. उन्हें 5 मिनट तक रिएक्ट होने दें. टॉयलेट ब्रश से टॉयलेट बाउल के अंदर और रिम को स्क्रब करें और इससे पीले हार्ड वॉटर के दाग गायब हो जाएंगे

2. टॉयलेट को डिसइंफेक्ट करें

टॉयलेट बाउल को क्लीन करने के बाद इसे डिसइंफेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है. इसके लिए बाजार में कई तरह के स्प्रे मिलते हैं, जिनके जरिए टॉयलेट सीट से लेकर अंदर और बाहर के सरफेस को कीटाणुरहित बनाया जा सकता है. इसके कई बीमारियों से बचना आसान हो जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर