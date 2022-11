DRDO Recruitment 2022: डीआरडीओ ने इन पदों को भरने के लिए मांगे आवेदन, ऐसे करना है अप्लाई

Sarkari Naukri: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र (CEPTAM) ने रोजगार समाचार पत्र (05 नवंबर 2022) में और इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी drdo.gov पर व्यवस्थापक और संबद्ध CETPAM 10 (A & A) पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. DRDO CEPTAM आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे जिसके लिए लिंक 07 नवंबर 2022 को उपलब्ध होगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 07 दिसंबर 2022 है.

स्टेनोग्राफर ग्रेड- I, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), स्टेनोग्राफर ग्रेड- II, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 'ए', स्टोर असिस्टेंट 'ए' सिक्योरिटी असिस्टेंट 'ए' व्हीकल ऑपरेटर 'ए', फायर इंजन ड्राइवर 'ए' और फायरमैन के पद के लिए कुल 1061 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 साल है.

Selection Process for DRDO CEPTAM 10 A&A

सेलेक्शन 2 फेज में होगा. सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. वहीं दूसरे फेज में ट्रेड/ स्किल/ फिजिकल फिटनेस और कैपेबिलिटी टेस्ट, जो भी संबंधित पोस्ट के लिए लागू हो वह होगा.

How to Apply for DRDO CEPTAM 10 A&A Recruitment 2022?

DRDO CEPATM के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारि वेबसाइट rdo.gov.in/ceptm-advertisement/1782 पर जाएं.

यहां आपको 'Click here to submit Online Application Form under CEPTAM-10/ Admin & Allied CETPAM 10 (A&A)advertisement' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब संबंधित पोस्ट के लिए रजिस्टर करें. रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करें.

अब यहां आपको अपनी बेसिक/ पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और अन्य मांगी गई जानकारी भरनी होंगी.

फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर दें.

सैलरी की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड- I को 35400 रुपये से लेकर 112400 रुपये महीना तक, जूनियर ट्रांसलेटर अधिकारी (जेटीओ) को 35400 रुपये से लेकर 112400 रुपये महीना तक, स्टेनोग्राफर ग्रेड- II को 25500 रुपये से लेकर 81100 रुपये महीना तक, प्रशासनिक सहायक 'ए' लेवल 2 को 19900 रुपये से लेकर 63200 रुपये महीना तक, स्टोर असिस्टेंट 'ए' लेवल 2 को 19900 रुपये से लेकर 63200 रुपये महीना तक, सुरक्षा सहायक 'ए' लेवल 2 को 19900 रुपये से लेकर 63200 रुपये महीना तक, वाहन ऑपरेटर 'ए' लेवल 2 को 19900 रुपये से लेकर 63200 रुपये महीना तक, फायर इंजन ड्राइवर 'ए' लेवल 2 को 19900 रुपये से लेकर 63200 रुपये महीना तक, फायरमैन लेवल 2 को 19900 रुपये से लेकर 63200 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

