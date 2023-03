SSC Select Post Phase 11: 10वीं-12वीं पास के लिए केंद्र सरकार ने निकाली बंपर वेकैंसी, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं अप्लाई

SSC Selection Post Phase Post Details: सरकारी नौकरी का सपना लेकर तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आया है. केंद्र सरकार (Central government) ने अपने अलग-अलग मंत्रालयों में करीब 5000 से ज्यादा वैकेंसी का ऐलान किया है. इस भर्ती प्रक्रिया में 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं. 6 मार्च से ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो कि 27 मार्च तक चलेगी. इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (Staff Selection Commission) द्वारा कराया जा रहा है. इसके लिए आपको मात्र ₹100 का आवेदन शुल्क देना होगा. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट ( ssc.nic.in) पर जाकर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.

इन मंत्रालयों और विभागों में निकली हैं नौकरियां

केंद्र सरकार के मंत्रालयों (Central Government Ministries) में काम करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है. एसएससी (SSC) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health Welfare) समेत अन्य कई मंत्रालयों में कुल 5369 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इसके द्वारा आपस्वास्थ्य मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स नेवी, राष्ट्रीय संग्रहालय, वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और संघ लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित विभागों और मंत्रालयों में अच्छे पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 परीक्षा से होगी भर्ती

ऊपर बताए गए विभागों और मंत्रालयों के पदों को भरने के लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 (SSC Selection Post Phase 11) की परीक्षा कराई जाएगी जो ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. एसएससी (SSC) द्वारा आयोजित कराए जाने वाली इस परीक्षा को पास करने के बाद केंद्र सरकार इन पदों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. इसके साथ ही आपको अपना विवरण पत्र भी दुरुस्त रखना होगा और एसएससी द्वारा जारी विशेष क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा.

