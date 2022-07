IB Recruitment 2022: आईबी में निकलीं सरकारी नौकरी, सैलरी 1.51 लाख रुपये महीना तक, केवल ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई

IB Sarkari Naukri: इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी (एसीआईओ), जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (जेआईओ), सुरक्षा सहायक (एसए), हलवाई-सह-कुक, कार्यवाहक पदों के लिए खाली पदों पर भर्ती की घोषणा रोजगार समाचार पत्र में की थी. पात्र और इच्छुक उम्मीदवार रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. रोजगार समाचार में नोटिफिकेशन 23 जून को जारी किया गया था.

इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 766 पद भरे जाने हैं. इनमें I / कार्यकारी (ACIO), सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी- II / कार्यकारी, कनिष्ठ खुफिया अधिकारी- I / कार्यकारी, कनिष्ठ खुफिया अधिकारी- II / कार्यकारी, सुरक्षा सहायक / कार्यकारी, कनिष्ठ खुफिया अधिकारी- I (मोटर ट्रांसपोर्ट, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर-ग्रेड- II (मोटर ट्रांसपोर्ट), सिक्योरिटी असिस्टेंट (मोटर ट्रांसपोर्ट), हलवाई-कम-कुक, केयरटेकर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर- II / टेक शामिल हैं.

How to Apply for IB Recruitment 2022?

इच्छुक और पात्र अधिकारियों के आवेदन, जिन्होंने पिछली प्रतिनियुक्ति के बाद से 3 साल की कूलिंग-ऑफ अवधि पूरी कर ली है, और जिन्होंने पहले 1 से अधिक प्रतिनियुक्ति नहीं की है, उन्हें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरकर इस पते पर भेजना है. the Assistant Director/G-3, Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, 35 S P Marg, Bapu Dham, New Delhi-110021, आपका आवेदन 19 अगस्त से पहले पहुंच जाना चाहिए.

IB Recruitment 2022 Eligibility Criteria

केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों या रक्षा बलों के तहत अधिकारी आईबी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं. आईबी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों के पास आईबी एसीआईओ अधिसूचना 2022 में उल्लिखित आवश्यक पात्रता मानदंड होना चाहिए.

सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर -I/एग्जीक्यूटिव (ग्रुप बी) को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 47,600 रुपये महीना से लेकर 1,51,100 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर -II/एग्जीक्यूटिव को 44,900 रुपये महीना से लेकर 1,42,400 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. Junior Intelligence Officer-I/Executive को 29,200 रुपये महीना से लेकर 92,300 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.mha.gov.in/sites/default/files/VACANCYCIRCULARIB_04072022.pdf है.

