India Post: इंडिया पोस्ट में निकली हैं नौकरी, 81100 रुपये महीना मिलेगी सैलरी

India Post Recruitment 2022: डाक विभाग गुजरात पोस्टल सर्कल में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट सहित अलग अलग पदों के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट यानी dopsportsrecruitment.in पर पहले ही शुरू हो चुकी है. इच्छुक और पात्र कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख 22 नवंबर 2022 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. विभाग शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करेगा जो 06 दिसंबर 2022 को जारी किया जाएगा. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और असम क्षेत्रों के लिए नोटिफिकेशन भी जल्द ही वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

Indian Post 2022 Salary

पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर नौकरी पाने वालों को 25,500 रुपये से लेकर 81100 रुपये महीना सैलरी मिलेगी.

पोस्टमैन/ मेल गार्ड के पद पर नौकरी पाने वालों को 21,700 रुपये से लेकर 69100 रुपये महीना सैलरी मिलेगी.

एमटीएस के पद पर नौकरी पाने वालों को 18000 रुपये से लेकर 56900 रुपये महीना सैलरी मिलेगी.

Educational Qualification

पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट- 12वीं पास. उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से कम से कम 60 दिनों की अवधि का बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पेश करना होगा.

पोस्टमैन/मेल गार्ड- 12वीं पास और स्थानीय भाषा यानी गुजराती का ज्ञान. उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से कम से कम 60 दिन की अवधि का बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पेश करना होगा.

एमटीएस - 10वीं पास और स्थानीय भाषा यानी गुजराती का ज्ञान.

How to Apply for Indian Post 2022 ?

उम्मीदवार दिए गए स्टेप का पालन करके ऑनलाइन मोड के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट यानी dopsportsrecruitment.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

रजिस्ट्रेशन

फीस जमा करना

स्पोर्ट्स डेटा जमा करना

डॉक्यूमेंट अपलोड करें

अपना मंडल सेलेक्ट करें

