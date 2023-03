INDIAN ARMY RECRUITMENT 2023: इंडियन आर्मी में निकली नौकरी, सैलरी 81100 रुपये, यहां भेजना है फॉर्म

Job Vacancy in Indian Army: भारतीय सेना स्टेनोग्राफर ग्रेड- II, लोअर डिवीजन क्लर्क और मैसेंजर के पदों के लिए भारतीय राष्ट्रीयता के पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रही है. जैसा कि भारतीय सेना भर्ती 2023 की आधिकारिक अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, दिए गए पदों के लिए कुल संख्या तीन हैं. भारतीय सेना भर्ती 2023 की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक चयनित उम्मीदवारों को 81100 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. भारतीय सेना भर्ती 2023 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 25 साल रखी गई है.

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल/ स्किल/ प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सभी डिटेल कॉल लेटर के माध्यम से सूचित किए जाएंगे. भारतीय सेना भर्ती 2023 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पात्र उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए आवेदन पत्र को भर सकते हैं और अपने विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को डाक द्वारा इस पते पर भेजना होगा. Colonel (General Staff), Headquarters 111 Sub Area, Bengdubi Military Station, Post Office – Bengdubi, District- Darjeeling, PIN-734424

Post Name and Vacancies for Indian Army Recruitment 2023

जैसा कि भारतीय सेना भर्ती 2023 की आधिकारिक अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, स्टेनोग्राफर ग्रेड- II, लोअर डिवीजन क्लर्क और मैसेंजर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. दिए गए पदों के लिए कुल तीन वैकेंसी हैं.

Age Limit for Indian Army Recruitment 2023

भारतीय सेना भर्ती 2023 की आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल है.

Salary for Indian Army Recruitment 2023

For Stenographer Grade II– इस पद पर लेवल 4 के मुताबिक 25,500 से लेकर 81,100 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

For Lower Division Clerk- इस पद पर नौकरी पाने वालों को लेवल 2 के मुताबिक 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

For Messenger- इस पद पर नौकरी पाने वाले को 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

