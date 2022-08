Indian Coast Guard Recruitment 2022: इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन पदों को भरने के लिए मांगे आवेदन, कोई आवेदन फीस नहीं

Indian Coast Guard: भारतीय तटरक्षक (ICG) ने 08 सितंबर 2022 से नविक (सामान्य ड्यूटी), नविक (घरेलू शाखा) और यंत्रिक (घरेलू शाखा) के पद पर भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. कैंडिडेट्स 01/2023 बैच के लिए joinindiancoastguard.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. ICG कोस्ट गार्ड एनरोलड पर्सनेल टेस्ट (CGEPT) के रूप में जाने वाले उम्मीदवारों का एक ऑनलाइन चयन आयोजित करेगा जो नवंबर 2022 के बीच या आखिर में आयोजित किया जाएगा और उसके बाद स्टेज 2 और स्टेज 3 परीक्षा होगी. उम्मीदवार नीचे दिए गए एग्जाम डिटेल चेक कर सकते हैं.

इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 22 साल रखी गई है. इस भर्ती प्रक्रिया से Navik (GD) के 225 पद, Navik (Domestic Branch) के 40 पद, Yantrik (Mechanical) के 16 पद, Yantrik (Electrical) के 10 पद और Yantrik (Electronics) के 09 पद भरे जाने हैं.

ICG Yantrk Navik Recruitment 2022 Salary

सैलरी की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी को 21700 रुपये महीना, नाविक (डॉमेस्टिक ब्रांच) को 21700 रुपये महीना और यांत्रिक को 29200 रुपये महीना सैलरी मिलेगी. इन पदों पर आवेदन करने के लिए 250 रुपये की आवेदन फीस देनी है. वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट्स को कोई आवेदन फीस नहीं देनी है.

Eligibility Criteria for ICG Yantrk Navik Recruitment 2022

नविक (जनरल ड्यूटी)- काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन (COBSE) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैथ्स और फिजिक्स के साथ 10+2 पास.

नविक (डोमेस्टिक ब्रांच)- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (COBSE) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10 वीं पास.

यांत्रिक- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (COBSE) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10 वीं पास और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार (रेडियो / पावर) इंजीनियरिंग में 03 या 04 साल का डिप्लोमा। ) या कक्षा 10 वीं और कक्षा 12 वीं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (COBSE) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से पास "और" इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार (रेडियो / पावर) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 02 या 03 साल की अवधि के लिए अखिल भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा (एआईसीटीई).

How to apply for ICG Yantrk Navik Recruitment 2022?

उम्मीदवारों को अपने ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर का उपयोग करके joinindiancoastguard.cdac.in पर खुद को रजिस्टर करना होगा. उम्मीदवार केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है मतलब एक साइकल में या तो नविक (डीबी) या नविक (जीडी) या यांत्रिक (मैकेनिकल) या यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल) या यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए ही आवेदन किया जा सकता है.

