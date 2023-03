IOCL Recruitment 2023: इंडियन ऑयल में 106 पदों पर निकली भर्तियां, अगर आपके पास है ये योग्यता तो तुरंत कर दीजिए अप्लाई

Latest Govt Jobs in IOCL Recruitment 2023: प्राइवेट सेक्टर चाहे कितनी ही चकाचौंध आ गई हो लेकिन सरकारी नौकरी का आकर्षण आज भी युवाओं को अपनी ओर खींचता है. इसके लिए वे आखिरी प्रयास तक कोशिश करते रहते हैं और कई बार उनमें सफल भी रहते हैं. अब गवर्मेंट सेक्टर की कंपनी इंडियन ऑयल ने एग्जिक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. नौकरी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 मार्च 2023 रखी गई है. इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

106 पदों के लिए होंगी भर्तियां

अगर आप भी इन वैकेंसी (Indian Oil Jobs) के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाकर अप्लाई करना होगा. कंपनी की अधिसूचना के मुताबिक ये भर्तियां फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी. कुल 106 पदों पर भर्तियां होंगी. जिन युवाओं के पास बीटेक या बीई की डिग्री है अथवा उन्होंने इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा ले रखा है, केवल वही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

35 साल रखी गई है अधिकतम उम्र

कंपनी की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया (Indian Oil Jobs) में आवेदन करने की अधिकतम उम्र 35 साल रखी गई है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी डिटेल जानने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं.

भर्ती के लिए ऐसे करें अप्लाई

- सबसे पहले इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर क्लिक करें.

- वेबसाइट खुलने के बाद आपको होमपेज के करियर टैब पर जाना होगा. वहां पर आपको भर्ती से जुड़े लिंक को क्लिक करना होगा.

- इसके बाद आपको लॉगिन आईडी बनाकर उसमें अपनी डिटेल और एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा. उसके बाद उस फॉर्म को सब्मिट करना होगा.

- फॉर्म सब्मिट होने के बाद आपको ऑनलाइन फीस भरनी होगी.

- यह सब होने के बाद आप भरे हुए उस फॉर्म का प्रिंटआउट ले लीजिए.

- इसके बाद उस प्रिंट आउट को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ नत्थी करके The Advertiser, Post Box No 3096, Head Post office, Lodhi Road, New Delhi 110003 पते पर भेजना होगा. इन दस्तावेजों को भेजने की लास्ट डेट 4 अप्रैल 2023 रखी गई है.

