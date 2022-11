Sarkari Naukri: नोट छापने वाली प्रेस में सुपरवाइजर समेत इन पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 95,910 रुपये महीना तक

CNP SPMCIL Recruitment 2022: करेंसी नोट प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र), "सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" (SPMCIL) के तहत नौ यूनिट्स में से एक, सुपरवाइजर और जूनियर टेकनीशियन के पद के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन करने के लिए लिंक इसकी वेबसाइट cnpnashik.spmcil.com पर 16 दिसंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगा.

CNP SPMCIL Vacancy Details

जूनियर टेक्नीशियन (प्रिंटिंग/कंट्रोल) - 103

सुपरवाइजर (टेक्निकल ऑपरेशन - प्रिंटिंग) - 10

सुपरवाइजर (टेक्निकल ऑपरेशन - इलेक्ट्रिकल) - 2

सुपरवाइजर (टेक्निकल ऑपरेशन - इलेक्ट्रॉनिक्स) - 2

सुपरवाइजर (टेक्निकल ऑपरेशन - मैकेनिकल) - 2

सुपरवाइजर (टेक्निकल ऑपरेशन- एयर कंडीशनिंग) - 1

सुपरवाइजर (एनवायरमेंट) - 1

सुपरवाइजर (इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी) - 4

सैलरी की बात करें तो सुपरवाइजर के पद पर 27,600 रुपये से लेकर 95,910 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. वहीं जूनियर टेक्नीशियन के पद पर 18,780 रुपये से लेकर 67,390 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. आवेदन फीस की बात करें तो 600 रुपये की आवेदन फीस देनी है. वहीं SC/ ST/ PWD कैंडिडेट्स के कोई आवेदन फीस नहीं देनी है.

Educational Qualification

जूनियर टेक्नीशियन (प्रिंटिंग/कंट्रोल) - प्रिंटिंग ट्रेड में एनसीवीटी/एससीवीटी से मान्यता प्राप्त फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट. लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर / लेटर प्रेस मशीन माइंडर / ऑफसेट प्रिंटिंग / प्लेट मेकिंग / इलेक्ट्रो प्लेटिंग / प्लेट मेकर कम इंपोसिटर / हैंड कंपोज़िंग में फुल टाइम आईटीआई या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों / पॉलिटेक्निक से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में फुल टाइम डिप्लोमा

सुपरवाइजर - इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन के साथ फुल टाइम डिप्लोमा या हायर क्विलिफिकेशन यानी बी.टेक./बी.ई./बीएससी (इंजीनियरिंग) पर भी विचार किया जाएगा.

How to Apply for CNP SPMCIL Recruitment 2022?

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले सीएनपी, नासिक रोड की वेबसाइट https://cnpnashik.spmcil.com पर जाएं और ऑनलाइन एप्लिकेशन भरने के लिए “CAREERS” के तहत "APPLY ONLINE" ऑप्शन पर क्लिक करें, अब एक नई स्क्रीन खुल जाएगी.

एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, “click here for New Registration" टैब सेलेक्ट करें और अपना नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल और ईमेल आईडी दर्ज करें.

अब ऑनलाइन फॉर्म में अपनी डिटेल भरें.

अब अपनी डिटेल वेलिडेट करें. इसके लिए आपके 'Validate your details' पर क्लिक करें और इसके बाद 'Save & Next' पर क्लिक करें.

अब अपना फोटो और साइन अपलोड कर दें.

अब अपने फॉर्म में डिटेल भरें. अब अपना रजिस्ट्रेशन कंपलीट करने से पहले प्रीव्यू करके अपना फॉर्म देख लें और वेरिफाई कर दें.

अगर डिटेल्स सही हैं तो आवेनद फीस पे कर दें और सबमिट पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर दें.

