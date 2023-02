Recruitment 2023: अगर आपके पास है सिर्फ इतनी योग्यता, तो 284 नौकरी कर रही हैं आपका इंतजार

Sarkari Naukri Notification 2023: NHM भर्ती 2023 की घोषणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) सूर्यापेट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर की है. उम्मीदवार एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट यानी suryapet.telangana.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. एनएचएम द्वारा मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए कुल 284 वैकेंसी की घोषणा की गई है. स्वास्थ्य मिशन द्वारा मेडिकल ऑफिसर (आयुर्वेद) के 168 पद, मेडिकल ऑफिसर (यूनानी) के 29 पद, मेडिकल ऑफिसर (होम्योपैथी) के 83 पद और मेडिकल ऑफिसर (प्राकृतिक चिकित्सा) के 9 पद जारी किए गए हैं.

एनएचएम सूर्यापेट भर्ती 2023 के लिए 18 से 44 साल की आयु के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं. सरकारी गाइडलाइन्स के मुताबिक आयु में छूट दी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2023 से शुरू हो गई है और NHM सूर्यापेट भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2023 है. समय सीमा खत्म होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया में मेरिट शामिल होगी जहां कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. उसके बाद वे सफलतापूर्वक इंटरव्यू प्रक्रिया को पूरा करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.

इस भर्ती प्रक्रिया से Medical Officer (Ayurveda)

के 168 पद, Medical Officer (Unani) के 29 पद, Medical Officer (Homeopathy) के 83 पद, Medical Officer (Naturopathy) के 9 पद भरे जाने हैं.

NHM Suryapet Recruitment 2023 Educational Qualifications

NHM सूर्यापेट भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास BAMS/ BUMS/ BHMS/ BNYS होना चाहिए और बोर्ड ऑफ इंडिनय मेडिसिएन के साथ रजिस्टर होना चाहिए.

How to apply for the NHM Suryapet Recruitment 2023?

एनएचएम सूर्यापेट भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है.

उम्मीदवारों को अपना पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जिला मेडिकल एवं स्वास्थ्य कार्यालय, सूर्यापेट जिला को भेजना होगा.

कैंडिडेट्स यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

Download PDF: NHM Suryapet Recruitment 2023 Application Form

