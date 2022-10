SSC CGL 2022: सब इंस्पेक्टर समेत करीब 20,000 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन, आयु सीमा 32 साल

SSC CGL Recruitment 2022: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के पास सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए एक शानदार अवसर है जो केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में शामिल होना चाहते हैं. करीब बीस हजार खाली पदों की घोषणा की है. ये पद ग्रेजुएट के लिए हैं जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2022 के माध्यम से भरे जाएंगी. इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय में होने वाली गड़बड़ियों से बचने के लिए जल्द से जल्द एसएससी सीजीएल 2022 के लिए आवेदन करें. एसएससी सीजीएल 2022 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 08 अक्टूबर 2022 है.

इस साल आयोग केवल टियर 1 और टियर 2 के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगा. टियर 3 और टियर 4 को अब टियर 2 में मिला दिया गया है. टियर 2 में तीन पेपर होंगे जिनमें सभी पद के लिए पेपर जरूरी है. SSC CGL टियर 2 पेपर 1 में तीन नए मॉड्यूल शामिल हैं. उम्मीदवार एसएससी सीजीएल टियर 2 के तहत नए परीक्षा पैटर्न को जरूर चेक कर लें.

एसएससी सीजीएल एग्जाम के माध्यम से अलग अलग सरकारी विभागों में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए कैंडिडेट के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. साथ ही आयु 18 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए.

How to apply online for SSC CGL Examination 2022

कैंडिडेट्स आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर होम पेज पर 'Apply' सेक्शन में जाएं.‌

यहां सीजीएल एग्जाम 2022 के एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां मांगी गई सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फिर परीक्षा के लिए निर्धारित फीस जमा करें.

कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

