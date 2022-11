UKPSC Forest Guard Recruitment 2022: 894 पदों पर निकली हैं सरकारी नौकरी, जानिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं

psc.uk.gov.in Recruitment 2022: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने वन रक्षक के पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे है. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख पहले 11 नवंबर, 2022 थी, लेकिन अब आयोग ने 19 नवंबर से फिर आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं. अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 894 खाली पदों को भरा जाएगा.

जो उम्मीदवार उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए डिटेल नोटिफिकेशन से शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा चेक कर सकते हैं. पढ़ाई की बात करें तो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 28 साल है. वहीं उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के मुताबिक छूट दी जाएगी. वहीं सैलरी की बात करें तो इन पदों पर नौकरी पाने वालों को पे लेवल 3 के मुताबिक 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

How to Apply for UKPSC Recruitment 2022

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in. पर जाएं.

अब होमपेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म भरें. इसके बाद वहां मांगे गए जरूर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.

अब अपना फॉर्म सबमिट कर दें. साथ ही अपने भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल लें.

इन पदों के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ये https://ukpsc.net.in/forestGdreopnv2/ है.

