PSC Recruitment 2022: 12वीं पास के लिए इन पदों पर निकलीं सरकारी नौकरी, आयु सीमा 42 साल

12th Pass Sarkari Naukri: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी ukpsc.net.in पर जूनियर असिस्टेंट (जेए) पदों पर आवेदन मांगे हैं. 12वीं क्लास पास कैंडिडेट्स इन पदों पर आवेदन करने के पात्र हैं. यूकेपीएससी जेए एप्लीकेशन लिंक 30 नवंबर 2022 से उपलब्ध है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2022 psc.uk.gov.in पर है. आयोग के पास कुल 445 वैकेंसी हैं जो इस भर्ती के माध्यम से होंगी. उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 के बारे में ज्यादा जानकारी यहां दी गई है.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए. इसके साथ ही उसे टाइपिंग भी आनी चाहिए.

आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 42 साल रखी गई है.

इन पदों पर कैंडिडेट्स का सेलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.net.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Apply Now' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब अपने अकाउंट में लॉगिन करें और वहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स दर्ज करें. इसके अलावा अफना फोटोग्राफ और साइन भी अपलोड कर दें.

अब आपको अपनी कैटेगरी के मुताबिक फीस पे करनी होगी.

यह सब करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दें और भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लें.

UKPSC JA आवेदन फीस

अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 176.55 रुपये, उत्तराखंड के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 176.55 रुपये, उत्तराखंड की ओबीसी कैटेगरी के लिए 176.55 रुपये, उत्तराखंड की एससी कैटेगरी के लिए 86.55 रुपये, उत्तराखंड की एसटी कैटेगरी के लिए 86.55 रुपये, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के लिए कोई आवेदन फीस नहीं, उत्तराखंड की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 26.55 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

