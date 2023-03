Ice Cream Business: हर सीजन में होगी बंपर कमाई, जानें आईस-क्रीम बिजनेस को शुरू करने के टिप्स

How to Start a Ice Cream Making Business In Hindi: गर्मी बढ़ते ही लोगों का ध्यान ठंडी-ठंडी चीजों की तरफ अनायास चला जाता है. इस सीजन में लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप यह आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत तगड़ी कमाई हो सकती है. चिलचिलाती धूप में कूल-कूल आइसक्रीम की डिमांड हर घंटे बढ़ती रहती है. ऐसे में अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये वाला बिजनेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है. क्योंकि आइसक्रीम के कारोबार को कम लागत में शुरू कर आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.

आइसक्रीम का बिजनेस कैसे करें

आइसक्रीम खाना सभी को पसंद होता है. मई-जून में तो इसकी डिमांड पीक पर होती है. आप घर से भी आइसक्रीम बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं. तो उसके लिए आपको जगह लेनी होगी. बिजनेस लाइसेंस के साथ मशीन सेटअप की जरूरत पड़ेगी. आइसक्रीम के बिजनेस के लिए कुछ समान की जरुरत होती है जैसे- 1. दूध

2. क्रीम

3. मक्खन/वसा

4. दूध पाउडर

5. चीनी

6. एसेंस फ्लेवर Ice-cream बनाने के बिजनेस के लिए जगह आइसक्रीम का प्रोडक्शन करने के लिए आपको करीब 4000 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होगी ताकि आप अपना बिजनेस आराम से कर सकें और जहां मशीनें आसानी से लगाई जा सकें. कंपनी का पंजीकरण (Ice Cream Making Business Registration) अपनी कंपनी के नाम का पंजीकरण करवाना काफी जरुरी है. इसलिए अपनी कंपनी का पंजीकरण जरुर करवा लें. अपनी कंपनी के नाम का पंजीकरण करवाने से आपकी कंपनी के नाम पर केवल आपका ही हक होगा. इसके अलावा आप सरकार की कई योजना का फायदा ले सकते है. आइसक्रीम बनाने की मशीन (Machine Details) आइसक्रीम बनाने के लिए कई प्रकार की मशीनों की आवश्यकता पड़ती हैं और इन मशीनों की मदद से ही आप आइसक्रीम प्रोडक्शन कर सकते हैं. फ्रिज (ज्यादा कैपेसिटी वाला)

मिक्सर

थर्मोकोल आइस कूलर बॉक्स

कूलर कंडेंसर

ब्रिने टैंक और इत्यादि Ice-cream बिजनेस के लिए लेना होता है लाइसेंस

Ice-cream के कारोबार के लिए भी बाकी अन्य बिजनेस की तरह लाइसेंस लेने की जरुरत होती है. आइसक्रीम बनाने के लिए आपको Fssai से लाइसेंस का आवेदन करना होता है. Ice-cream बिजनेस में कितनी लागत?

आइसक्रीम के बिजनेस में आपको मशीन, सामान, सेटअप, बिजली कनेक्शन, इन सब पर पैसा खर्च करना पड़ता है. इस बिजनेस में आपका शुरुआती खर्च 10 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. Ice-cream बिजनेस में मुनाफा कितना है?

अगर आप एक कैंडी आइसक्रीम 15 रुपये में बेचते हैं. तो आप ढेर सारी आइसक्रीम बेचकर 80000 से 90000 तक कमा सकते हैं. डिस्‍क्‍लेमर- (यहां पर सिर्फ बिजनेस शुरू करने के आइडिया के बारे में जानकारी दी जाती है. आप कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें. इसके साथ ही प्रॉफिट के आंकड़े आपके बिजनेस की सेल पर निर्भर करेंगे.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे