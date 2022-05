Amazon पर बिक रही 26,000 रुपये में प्लास्टिक की बाल्टी, लोग खरीद रहें EMI पर!

Amazon Online Shopping Sell For bucket: ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) की वजह से अब लोग किसी भी स्थान से व किसी भी समय पर गिफ्ट या सामान खरीद और भेज सकते हैं. इस सुविधा से लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है. हालांकि, कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे कि ऑनलाइन वेबसाइट्स से खरीदारी करना अब लोगों के लिए आदत बनती जा रही है. सस्ते सामानों को लोग महंगे दामों पर भी खरीदने को तैयार हैं. यही वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां लोगों से पैसे वसूलने के लिए कई अजीबोगरीब चीजें करती हैं.

ई-कॉमर्स के साथ सबसे आम समस्या यह है कि मनपसंद चीज की डिमांड ज्यादा होने पर स्टॉक खत्म हो जाते हैं और फिर लोगों को उसका इंतजार करना पड़ता है. कई बार डिमांड ज्यादा होने पर कीमत भी बढ़ा दी जाती है. ऑनलाइन शॉपिंग में कीमतों में उतार-चढ़ाव आम बात है, लेकिन कभी-कभी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते. ऐसा ही कुछ हाल ही में Amazon India पर हुआ. जहां नेटिजन्स अब महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन देखने के आदी हो गए हैं, वहीं कई लोगों के लिए एक झटका यह था कि अमेजन पर 25,900 रुपये में एक बाल्टी बेची जा रही थी.

लिस्टिंग के एक स्क्रीनशॉट में लाल बाल्टी को 25,999 रुपये में बेचा जा रहा है. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बाल्टी की वास्तविक मूल्य 35,900 रुपये थी, जिसको 28 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ बेजा जा रहा है. और तो और इस बाल्टी को खरीदने के लिए लोगों को EMI का भी ऑप्शन दिया जा रहा है. बाल्टी का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर साझा किए जाने के तुरंत बाद कुछ नेटिजन्स ने जानकारी दी कि लिस्टिंग में तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ था. दूसरों ने मजाक में कहा कि वे खुश हैं कि बाल्टी ईएमआई पर उपलब्ध थी.

Just found this on Amazon and I don't know what to do pic.twitter.com/hvxTqGYzC4

— Vivek Raju (@vivekraju93) May 23, 2022