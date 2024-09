Anand Mahindra ने सिर्फ एक वीडियो से सिखला दिया जीने का तरीका, जरूर देख लें वरना

Anand Mahindra Viral Post: इंडिया के बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक खास आदमी है, जिसका नाम लुकास मैमचार्ज है. पोलिश पैरालंपियन लुकास मैमचार्ज ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची छलांग लगाई. भले ही उसके पैर ठीक से काम नहीं करते हैं. उसने एक बड़ी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबको बहुत प्रभावित किया. आनंद महिंद्रा ने कहा कि इस आदमी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. उन्होंने बताया कि इस आदमी ने अपनी मेहनत और हिम्मत से सब कुछ हासिल किया. यानी, हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे पास सब कुछ हो या ना हो. सबसे जरूरी है कि हम कोशिश करते रहें.

आनंद महिंद्रा ने शेयर की दिल जीत लेने वाली तस्वीर

पोलिश पैरालंपियन लुकास मैमचार्ज T42 और T63 कैटेगरी में हाई जंप करते हैं. उन्होंने न केवल अपने कौशल से बल्कि अपनी अटूट इच्छाशक्ति के लिए दुनिया भर के दर्शकों को मोहित किया है. महिंद्रा ने 26 वर्षीय एथलीट का वीडियो एक्स पर शेयर किया. वीडियो की शुरुआत में मैमचार्ज को बैसाखियों का उपयोग करके ऊंची कूद के तैयार होते हुए देखा जा सकता है. पीछे से वो भीड़ से समर्थन मांगते हैं. इस शानदार क्षण में वह अपनी दोनों बैसाखियों को एक तरफ फेंक देते हैं, हवा में उछलते हैं और हाई जंप के लिए लगे हुए डंडे को पार कर जाते हैं.

Watching this, it’s hard to complain about what resources or advantages you lacked when you started your journey…

And it’s not just about your skill…

As much as your WILL…#MondayMotivation pic.twitter.com/dTDuetmf1W

— anand mahindra (@anandmahindra) September 9, 2024