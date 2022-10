Viral Video: शादी में दूल्हा-दुल्हन ने कर दिया ऐसी जगह साइन, हर महीने फ्री में खाने को मिलता है PIZZA

Assam Couple Getting Free Pizza Every Month: असम का एक कपल, जो कुछ महीने पहले अपनी शादी पर एक अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए वायरल हुआ था वह एक बार फिर सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. जी हां, शांति प्रसाद और मिंटू राय (Shanti Prasad and Mintu Rai) की शादी 21 जून को असम में हुई थी. शादी के सात फेरे लेने के बाद कपल ने एक कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर किए, जिसमें क्या करें और क्या न करें की एक मजेदार सूची शामिल है. इस लिस्ट में हर दिन जिम जाना, हर 15 दिन बाद शॉपिंग करना और हर महीने एक पिज्जा खाना शामिल था.

शादी में निभाया वादा PIZZA HUT ने किया पूरा

उनकी शादी के महीनों बाद, जबकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या वे अन्य शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं, लेकिन इस कपल को हर महीने पिज्जा खाने की उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट चेन पिज्जा हट (Pizza Hut) द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है. करवा चौथ के अवसर पर, पिज्जा हट इंडिया (Pizza Hut India) ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वे कपल को साल भर के लिए हर महीने एक बार फ्री पिज्जा प्रोवाइड करेंगे. अब ये दोनों कपल साल भर के लिए एक ब्रांड एंबेसडर की तरह बन गए हैं, जो पिज्जा हट में जाकर पिज्जा का आनंद उठा सकते हैं.

एक साल तक हर महीने मिलेगा फ्री पिज्जा

पिज्जा हट (Pizza Hut) ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'अपने पति के साथ लंबे और सुखी जीवन के लिए हर महीने पिज्जा फ्री!' वीडियो में कपल को पास के पिज्जा हट आउटलेट में जाते हुए दिखाया गया, जहां उन्होंने कई तरह के स्वादिष्ट पिज्जा का आनंद लिया. खाना आने का इंतजार करते हुए दोनों को साथ में सेल्फी लेते भी देखा गया. पिज्जा हट इंडिया ने गुरुवार को पोस्ट को साझा किया और तब से वीडियो को लगभग 30,000 बार देखा गया और 1,300 से अधिक लाइक्स मिले. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, 'क्या यह फ्री पिज्जा के लिए एक निंजा टेक्निक है?'

