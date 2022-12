Bride Entry: झूमर पर खड़ी होकर दुल्हन ने पिता के साथ मारी एंट्री, लोगों को पसंद नहीं आया अंदाज

Entry On Wedding Stage: शादियों के तमाम वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन छाए रहते हैं. इसलिए यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अब शादियां एक प्रतियोगिता बन गई हैं जिनमें असाधारण और बड़े समारोह होते हैं. इसमें दूल्हा दुल्हन इस खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दुल्हन अपने पिता के साथ एंट्री मारती है.

झूमर ऊपर चढ़ता चला गया

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि कृपया चीज ना बनने दें. वीडियो में दिख रहा है कि दुल्हन और उसके पिता को एक बड़े झूमर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है. दोनों उसके बीच में खड़े हो गए क्योंकि झूमर अपने आप ऊपर चढ़ता चला गया. इधर नीचे शादी में आए मेहमानों ने दुल्हन को अंदाज में देखा और देखते ही रहे.

दुल्हन के पिता भी साथ थे

इतना ही नहीं इस खतरनाक स्टंट के बारे में सोशल मीडिया यूजर इसलिए बीच परेशान नजर आए कि दुल्हन के पिता भी दुल्हन के साथ थे और उन्होंने भी इस बारे में विचार नहीं किया होगा कि यह खतरनाक साबित हो सकता है. वहीं शादी में आए मेहमान इसे देखकर हैरान रह गए.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई यूजर इससे सहमत नजर नहीं आए. एक ने लिखा कि इस स्टंट से बेहतर है कि कोई और तरीके से एंट्री मार ली जाती.

Please don't let this become a thing pic.twitter.com/rWRGsyENFp

— Fasi Zaka (@fasi_zaka) December 8, 2022