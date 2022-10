हाथ में 10 रुपये का नोट लेकर Burger खाने गई बच्ची, एम्प्लाई ने जो किया उसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे

Burger King In Noida: बर्गर निश्चित रूप से बच्चों के पसंदीदा फास्ट फूड में से एक है. हाल ही में, उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में एक बच्ची बर्गर किंग के आउटलेट में गई और फिर कम पैसों में एक बर्गर खाने के लिए निवेदन किया. उस बच्ची के पास सिर्फ 10 रुपये थे, लेकिन वह जिस बर्गर को खाना चाहती थी उसकी कीमत 90 रुपये थी. इसके बाद जो हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी बेहद इमोशनल हो जाएंगे. बच्ची की मासूमियत और खाने की चाहत देखकर वहां बर्गर किंग में मौजूद कर्मचारी ने कुछ ऐसा काम किया कि लाखों लोगों का दिल जीत लिया. इंटरनेट पर यह पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में बच्ची की ख्वाहिश रहती है कि वह एक बर्गर को खा सके, और उसे पूरा करने के लिए बर्गर किंग का एक कर्मचारी आगे आता है. यह देखकर कि बच्ची बर्गर के लिए पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ है तो बर्गर किंग के एक कर्मचारी ने अपनी जेब से शेष 80 रुपये का भुगतान किया और उसे ऑर्डर दिया. नोएडा बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के आउटलेट पर बातचीत देख रहे ग्राहकों में से एक ने बच्ची को 10 रुपये का नोट पकड़े हुए देखकर एक तस्वीर क्लिक की और इसे अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और यह कुछ ही समय में वायरल हो गया.

बताया जा रहा है कि यह घटना 13 सितंबर के आस-पास की है और उसे यूजर ने 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के मौके पर पोस्ट को शेयर किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर डालते हुए शख्स ने ट्वीट किया और लिखा, 'दस रुपये हाथ में थे लेकिन बर्गर खाने के लिए 90 रुपये चाहिए थे, लेकिन काउंटर के पीछे बैठे व्यक्ति ने मना नहीं किया और लड़की को 80 रुपये देकर लड़की को बर्गर दे दिया. ये #WorldFoodDay2022 लेकिन सुखद अंत के साथ एक छोटी कहानी'. बर्गर किंग इंडिया ने भी इस कदम की सराहना की, जिसने कर्मचारी को धन्यवाद देते हुए जवाब दिया.

What better way to celebrate #WorldFoodDay than by sharing?We hope she enjoyed her burger and want to appreciate Noida Botanical Garden Metro Station restaurant's Mr Dheeraj for being a kind king.

This has further inspired us to serve everyone with just as much heart!

— BurgerKingIndia (@burgerkingindia) October 20, 2022