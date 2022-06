चुभती गर्मी में यात्रियों के लिए 'मसीहा' बनकर आया ये बस कंडक्टर, जिसने भी देखा बोल उठा- ये है Real Hero

Bus Conductor Viral Photo: इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ नकारात्मक सोच रखने वाले, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने काम के साथ-साथ आम लोगों का भी ख्याल रखते हैं. उनकी उदारता और करुणा हमारे समाज को नई दिशा देती है. एक बस कंडक्टर की ऐसी ही एक वायरल कहानी ने साबित कर दिया है कि दयालुता के छोटे काम भी दूसरे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. वायरल हो रही एक दिल छू लेने वाली तस्वीर में, एक बस कंडक्टर को अपनी बस में सवार यात्रियों को पानी पिलाते देखा जा सकता है.

गौरतलब है कि यह शख्स 12 साल से इस काम को लगातार कर रहा है, लेकिन उसकी कहानी को तब पहचान मिली जब एक आईएएस अधिकारी ने ट्विटर पर उसकी तस्वीर साझा की. जब कोई यात्री बस में चढ़ता है तो बस कंडक्टर सुरेंद्र सबसे पहले जो काम करते हैं, वह उन्हें एक गिलास पानी की पेशकश करना है. तस्वीर को अवनीश शरण (Awnish Sharan) ने ट्वीट किया, जो एक आईएएस अधिकारी हैं. तस्वीर में सुरेंद्र पानी से भरा जग लेकर बस में घूमते नजर आ रहे हैं. तस्वीर के कैप्शन के मुताबिक, सुरेंद्र हरियाणा रोडवेज के लिए काम करता है और रोहतक का रहने वाला है.

He is Surendra Sharma.He works as a bus conductor with Haryana Roadways and lives in Rohtak.

As soon as a passenger boards the bus, the first thing he offers is a glass of water.He has been religiously following this custom ever since he joined the service 12 years ago. pic.twitter.com/hqy64WZjqC

