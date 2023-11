'फेक एक्सीडेंट' में लोगों ने महिला की कार को घेरा, पति ने शेयर की डरा देने वाली कहानी

Bengaluru News: बेंगलुरु में कार ड्राइवर को स्थानीय बाइकर्स द्वारा परेशान किए जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से कई घटनाओं को डैशबोर्ड कैमरे में भी कैद किया गया है. यहां ऐसी ही एक घटना है जो दिखाती है कि स्थानीय कन्नड़िगास भी शहर में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं. एक्स पर श्रीजन आर शेट्टी द्वारा सुनाई गई घटना चौंकाने वाली है. श्रीजन कहते हैं कि उनकी पत्नी ने सरजापुर से अपने सहयोगियों को छोड़ने का ऑफर दिया. उनकी कार को काफी देर तक पीछा किया गया लेकिन श्रीजन की पत्नी ने सड़क के सुनसान हिस्से पर गाड़ी नहीं रोकी. इसके बजाय, वह उस सड़क पर दौड़ पड़ी जहां वह कुछ लोगों को देख सकती थी और उसने पुलिस को भी बुलाया.

बेंगलुरु में बाइकर्स ने किया कार वालों को परेशान

लोगों ने कार को घेर लिया और डिमांड किया कि नुकसान के लिए उसमें सवार लोग वाहन से नीचे उतर जाएं. हालांकि, उसने हार मानने से इनकार कर दिया. कुछ टेंपो चालकों ने भी कार के पीछे से टक्कर मार दी और कार को रोकने वाले लोगों में शामिल हो गए. श्रीजन का दावा है कि किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और न ही लोगों को रोकने की कोशिश की. पत्नी ने पुलिस और कुछ दोस्तों को फोन किया था जो तुरंत मौके पर पहुंच गए. जब उन्होंने देखा कि मदद के लिए दोस्त और परिवार आए हैं तो पुरुष वहां से तितर-बितर हो गए. हमें यकीन नहीं है कि पुलिस भी मौके पर पहुंची थी या नहीं. श्रीजन ने पोस्ट में औपचारिक पुलिस शिकायत के बारे में बात नहीं की है.

I've never felt unsafe in Bangalore - I know my privilege of being a Kannada speaking male - but last Thursday night I felt how unsafe certain parts of the city are post 10pm.

I've seen those horrific videos of fake accidents in Sarjapur where hooligans have tried to blackmail… pic.twitter.com/lwHK8dymZM

