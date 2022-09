China: कंपनी ने टॉयलेट में लगवा दिए CCTV कैमरे, फोटो वायरल हुई तो भड़के कर्मचारी

Photos Leak From Toilet in CCTV Camera: कंपनियों में सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करे या कुछ उल्टा पुल्टा करे तो उसकी पोल खुल सके और सजा दी जा सके. इतना ही नहीं अब तो छोटी दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं. इसी बीच चीन की एक कपंनी का शर्मनाक चेहरा सामने आया है. इस कंपनी ने चुपके से टॉयलेट में कैमरे लगवा दिए. लेकिन इसकी पोल खुल गई.

कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए कैमरे लगवाए

दरअसल, यह घटना चीन के एक शहर की है. 'द सन' ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि यहां की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए कंपनी के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए. कंपनी ने ऐसा किया क्योंकि उसके बॉस का ऐसा आदेश था. बॉस यह देखना चाहता था कि कहीं कर्मचारी टॉयलेट में जाकर कंपनी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं करते हैं.

बॉस की इस हरकत का खुलासा हो गया

रिपोर्ट में स्थानीय स्रोतों के हवाले से बताया कि इसकी पोल आखिर कैसे खुली. द सन ने रेड स्टार न्यूज के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि बॉस यह देखना चाहता है कि कहीं कर्मचारी कामचोरी तो नहीं कर रहे हैं. लेकिन कंपनी के एडमिन विभाग के माध्यम से बॉस की इस हरकत का खुलासा हो गया. हुआ यह कि कंपनी की तरफ से तीन कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि वे टॉयलेट में जाकर सिगरेट पीते हैं.

सीसीटीवी के कुछ फुटेज वायरल भी हो गए

तीनों कर्मचारियों को डराने के लिए उनका सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया. जैसे ही उन्होंने खुद को उस हालत में देखा उनके होश उड़ गए. इतना ही नहीं टॉयलेट से सीसीटीवी के कुछ फुटेज वायरल भी हो गए. इसके बाद तो हड़कंप मच गया. कंपनी के कर्मचारी ही कंपनी के ऊपर भड़क गए और वहां से सीसीटीवी कैमरे को हटाने की मांग करने लगे.

फिलहाल इस घटना पर कंपनी की तरफ से सफाई भी आई कि यह झूठ है और टॉयलेट में कैमरा नहीं लगाया गया है. लेकिन कर्मचारियों का दावा है कि सीसीटीवी कैमरा वहां लगाया गया है.

A Chinese company in Xiamen installed surveillance cameras inside toilet cubicles to monitor its staff. A viral image on Weibo showed photos it took as evidence and staff caught smoking were fired as punishment. pic.twitter.com/RD9xtSuGYj

— Rachel Cheung (@rachel_cheung1) September 14, 2022