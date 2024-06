दिल्ली पुलिस ने भी लिए पाकिस्तानियों के मजे, अमेरिका से पूछा- टीवी टूटने की आवाज तो नहीं आ रही?

Delhi Police India Vs Pakistan: पाकिस्तान को 6 जून को डलास में हुए टी20 वर्ल्ड कप मैच में USA के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. मगर, बाबर आजम की टीम ने शानदार वापसी की और भारत की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को सिर्फ 119 रनों पर रोक दिया. लेकिन, न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम (Nassau County Cricket Stadium) में रविवार को हुए इस रोमांचक मैच में भारत अपने कम स्कोर को बचाने में कामयाब रहा और पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया. ये सब शानदार प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह की बदौलत हुआ.

पाकिस्तान की हार बनी मुसीबत

इस बीच, उत्साह और जश्न सिर्फ स्टेडियम या फैंस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल हो गई. सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार पोस्ट के लिए जानी जाने वाली दिल्ली पुलिस ने इस रोमांचक मुकाबले के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक मजेदार पोस्ट शेयर की. पाकिस्तान को हराने के बाद जश्न सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ. दिल्ली पुलिस भी इस जीत का जश्न अपने अंदाज में मनाना नहीं भूली. सोशल मीडिया पर मजेदार पोस्ट करने के लिए मशहूर दिल्ली पुलिस ने इस बार न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) को टैग करते हुए एक चुटीली पोस्ट शेयर की.

Hey, @NYPDnews

We heard two loud noises. One is "Indiaaa..India!", and another is probably of broken televisions. Can you please confirm?#INDvsPAK#INDvPAK#T20WorldCup

— Delhi Police (@DelhiPolice) June 9, 2024