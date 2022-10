Biryani ऑर्डर करते ही 8 मिनट में आया Delivery Boy, अमेरिका से आए शख्स के उड़े होश; बोला- मेरे यहां तो...

Biryani Delivery In Bengaluru Goes Viral: स्वादिष्ट बिरयानी (Tasty Biryani) पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है. लखनऊ से हैदराबाद, केरल से कोलकाता तक- इस लेयर्ड वन-पॉट राइस डिश की अपनी पूरी फैन फॉलोइंग है. फूडियों को जब भी मौका मिलता है वे बिरयानी की तारीफ करना पसंद करते हैं और हालिया ट्वीट अलग नहीं था. ट्विटर यूजर देबर्घ्य दास (Debarghya Das) ने सैन फ्रांसिस्को में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के अपने अनुभव की तुलना करने के लिए माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, जब उन्होंने बेंगलुरु में बिरयानी का ऑर्डर दिया. यह ट्वीट वायरल हो गया और ऑनलाइन चर्चा शुरू हो गई.

बिरयानी ऑर्डर करके दंग रह गया शख्स

देबर्घ्य ने अपने ट्वीट में बिरयानी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'सैन फ्रांसिस्को में, मैंने डोरडैश ऐप का उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि मैं एक एवरेज ठंडी सैंडविच पाने के लिए 55 मिनट का इंतजार करता हूं और साथ ही मुझे इसका $25 (2,035 रुपये) का भुगतान करना पड़ता है.' ट्विटर यूजर @Deedy ने अपने ट्वीट में लिखा कि बेंगलुरु में उनका अनुभव काफी अलग था. भोजन न केवल समय पर पहुंचाया गया, बल्कि यह बेहद स्वादिष्ट और फ्रेश भी था. उन्होंने अपने ट्वीट में खुलासा किया, 'बेंगलुरू में, मैंने मेघना की 5 डॉलर में गर्म बिरयानी का ऑर्डर दिया और यह आठ मिनट में आ गई.'

यहां देखिए ट्वीट:

In San Francisco, I've stopped using DoorDash because I'm paying $25 to wait 55mins to get a bang average cold sandwich.

In Bangalore, I just ordered the most mindblowingly mouthwatering hot biryanis from Meghana's for $5 and it arrived in EIGHT MINUTES! pic.twitter.com/2QuZ74A9U5

— Deedy (@debarghya_das) October 2, 2022