Deputy PM: इस देश के डिप्टी पीएम ने कुछ ऐसे छेड़े गिटार के तार, वीडियो देख आप भी बन जाएंगे फैन

Deputy Prime Minister Of Singapore: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक से बढ़कर एक वीडियोज पोस्ट (Post) किए जाते हैं. इनमें से कुछ हंसाते हैं तो कुछ इमोशनल कर जाते हैं. कुछ वीडियोज क्यूट होते हैं तो कुछ मोटिवेट (Motivate) करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो लोगों के दिलों को जीत रहा है. ये वीडियो सिंगापुर के डिप्टी प्रधानमंत्री हेंग स्वी कीट (Heng Swee Keat) का है. देश के डिप्टी पीएम को मजे से गिटार बजाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के आखिर में डिप्टी पीएम यूथ को एक जरूरी मैसेज भी देते हैं.

वीडियो जीत लेगा दिल

इस वीडियो में आप सिंगापुर (Singapore) के डिप्टी प्रधानमंत्री हेंग स्वी कीट को गिटार बजाते हुए देख सकते हैं. डिप्टी पीएम गिटार पर 'होटल कैलिफोर्निया' (Hotel California) की धुन बजा रहे हैं. लोग इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत को अपना शौक पूरा करते देख हैरान रह गए. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Isn’t it cool that Singapore has a Deputy PM who can play ‘Hotel California’? pic.twitter.com/28zrCPFV6O

