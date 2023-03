मसाला डोसा मंगवाने के बाद लगाया ऐसा जुगाड़

ट्विटर पर @ramkid ट्विटर यूजर ने शेयर किया कि कैसे मुंबई के मशहूर आउटलेट कृष्णा छाया से उनका डोसा ऑर्डर अजीबोगरीब तरीके से पहुंचा. उन्होंने मसाला डोसा ऑर्डर किया, और रेस्टोरेंट ने ठीक-ठाक लेकिन क्रिएटिव तरीके से डिलीवर किया. मसाला या आलू का भरावन, और डोसा अलग से पैक किया गया था. हालांकि, उसने डोसा तो खा लिया, लेकिन आलू वाले मसाले को अपने फ्रीज में रख लिया और फिर अगले दिन उसने अपने घर में एक बार फिर से डोसा बनाकर उस मसाले का यूज कर लिया. ऐसे में उसने अपनै कैप्शन में यह भी लिखा, मैं भी फूड ब्लॉगर.

Main bhi food blogger.

I ordered a masala dosa from Krishna Chhaya yesterday. They sent the dosa and masala separately. I ate the dosa. Refrigerated the masala. And made my own masala dosas at home today. Ohoho! pic.twitter.com/Xbxvw4E1Ms

