क्या दूध में मिलाया जाता है डिटर्जेंट? एक शख्स ने शेयर की पूरी कहानी, जानें आखिर क्या हुआ

Detergent In Milk: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक यूजर ने भारत के कुछ इलाकों में दूध में डिटर्जेंट इस्तेमाल किए जाने का चौंकाने वाला खुलासा किया है. राहुल नाम के इस शख्स ने वायरल हो चुकी पोस्ट में बताया कि कुछ दूध वाले दूध को गाढ़ा और ज्यादा सफेद दिखाने के लिए उसमें डिटर्जेंट मिलाते हैं. राहुल एक बिजनेसमैन हैं और पहले वो लिक्विड डिटर्जेंट बनाने का काम करते थे. साल 2005 में उन्हें उनके एक सेल्स एग्जिक्यूटिव ने ये चौंकाने वाली मिलावट की बात बताई थी. उस सेल्स एग्जिक्यूटिव ने बताया कि कई ग्राहक खास तौर पर दूध में मिलाने के लिए लिक्विड डिटर्जेंट खरीद रहे थे.

ढूंढते हैं कम खुशबू वाला डिटर्जेट

इतना ही नहीं, उनकी एक दूसरी कंपनी भी कुछ कम खुशबू वाला ऐसा ही प्रोडक्ट बेच रही थी. उस शख्स ने खाने की सुरक्षा के बारे में चौंकाने वाला वाकया बताया है. उसने लिखा, "कुछ साल पहले, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था. वहां लिक्विड डिटर्जेंट लॉन्च हुआ था. एक सेल्स का बंदा मेरे पास आया और बोला कि अगर खुशबू कम होती तो ज्यादा बिकता. मैंने पूछा कि क्या ग्राहकों को खुशबू ज्यादा लग रही है? तो उसने बताया कि नहीं, असल में बहुत से लोग दूध में मिलाने के लिए लिक्विड डिटर्जेंट खरीदते हैं." पोस्ट पर कई सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी.

On food safety in India, here is a story that shocked me. Many years ago, I launched a new liquid detergent while working at a large company. One of the sales guys came up to me and said, he’d have sold lot more if the fragrance wasn’t so strong. I asked if he had got any…

