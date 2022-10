क्या आप भी पत्नी का मजाक बनाते हैं? बीमार पति के लिए इस महिला ने किया ऐसा काम; पढ़कर रो पड़े लोग

Woman Donates Kidney To Ailing Husband: एक बुजुर्ग महिला की अपने बीमार पति को किडनी दान करने की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और इसने ऑनलाइन दिलों को भावुक कर दिया है. बीमार पति के 98 डायलिसिस सेशन हुए थे. वह महिला अपने पति के साथ सप्ताह में तीन बार डायलिसिस के लिए जाती थी और अस्पताल में 5-6 घंटे इंतजार करती थी, उसने उनकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए अपनी किडनी दान करने का फैसला किया. हालांकि, सप्तऋषि कपल के लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं थी क्योंकि किडनी से मिलान करने के लिए मंजूरी और टेस्ट में लगभग दो महीने लग गए.

पत्नी ने पति के लिए किया ऐसा दिल छू लेने वाला काम

लियो नाम के एक ट्विटर यूजर ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'पिताजी को 98 डायलिसिस से गुजरना पड़ा और मां ने सप्ताह में 3 दिन उनके साथ 5-6 घंटे इंतजार किया. फिर उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी किडनी दान कर दी और अब वे दोनों इस दुख से बाहर हैं. मैं इससे बेहतर प्यार के बारे में नहीं जानता.' पहली तस्वीर में हेमोडायलिसिस यूनिट का प्रवेश द्वार दिखाया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में युगल की एक सेल्फी है. 19 अक्टूबर को ट्विटर पर शेयर किए जाने के बाद से, पोस्ट को 1,350 से अधिक लाइक्स और 100 से अधिक रीट्वीट मिल चुके हैं.

Dad had to undergo 98 dialysis sessions and mom waited for 5-6 hours with him 3 days a week in here. Then she donated her kidney to save him and now they are both out of this misery. I dont know of a better love story. pic.twitter.com/LyIEEqVQxC

— Leo (@4eo) October 19, 2022