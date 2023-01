Dollor Smuggling: गुटखे के पाउच से निकलने लगे डॉलर के असली नोट, 32 लाख रुपए के बराबर कीमत!

Dollor Notes Found In Pouch: सोचिए आप गुटका या पान मसाला का पाउच उसे खाने के लिए फाड़ें और उसमें से डॉलर के असली नोट निकलने लगे तो शायद आप एक झटके में अमीर बन जाएंगे. इसके बाद आप गुटखे और पान मसाले को खाने के लिए नहीं सिर्फ डॉलर बटोरने के लिए खरीदेंगे. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स के पास 32 लाख रुपए के बराबर डॉलर के नोट मिले हैं.

बैग में गुटखे के पाउच पाए गए

दरअसल, यह घटना कोलकाता एयरपोर्ट की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सब तब हुआ जब एक स्मगलर के ऊपर शक हुआ और एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उसको पकड़ लिया. उसके बैग में ऐसी चीज निकली कि अधिकारी तो पहले हैरान हो गए फिर इसके बाद उसके बैग में गुटखे के पाउच पाए गए. बताया गया कि कोलकाता कस्टम्स ने एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों की सूचना पर कार्रवाई की.

पाउच से डॉलर के नोट निकल रहे

न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी इसका एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिख रहा है कि एक अधिकारी इस पाउच को फाड़ रहा है और उसमें से डॉलर के नोट निकल रहे हैं. बताया गया कि उसके पास से करीब 40 हजार डॉलर मिले. हर पाउच के अंदर 10 डॉलर के दो नोट पैक किए गए थे.आरोपी का पूरा ट्रॉली बैग गुटखे के पैकेट से भरा हुआ निकला.

करीब 32 लाख 78 हजार के बराबर

बताया गया कि आरोपी शख्स अवैध रूप से डॉलर को लेकर बैंकॉक जा रहा था. उसने ये डॉलर सीलबंद पान मसाला या गुटखा पाउच के अंदर छिपाकर रखे थे. यह रकम भारतीय रुपए में करीब 32 लाख 78 हजार के बराबर है. फ़िलहाल उसे अरेस्ट करके संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है.

