यहां तो हद हो गई! ट्रैफिक में फंसे एम्प्लॉई अक्सर करते हैं ऐसी हरकतें, सोचकर भी सहम जाते हैं लोग

ट्रैफिक में फंसे तो सड़क पर ही खोल लिया लैपटॉप

ट्विटर पर सबसे पहले शेयर की गई यह तस्वीर ऑनलाइन खूब सुर्खियां बटोर रही है. तस्वीर को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर ने लिखा, "ऑफिस के लिए रैपिडो बाइक राइड पर काम करती महिला." इसी तरह, एक महिला की अपने लैपटॉप पर काम करते हुए ऑटो की सवारी करते हुए एक और तस्वीर भी वायरल हो रही है. तस्वीरों ने एक बार फिर घर से काम करने पर बहस छेड़ दी है. एक यूजर ने लिखा, 'इसीलिए WFH की बहुत जरूरत है लेकिन आपका मैनेजमेंट चाहता है कि आपको परेशानी हो.' एक अन्य यूजर ने लिखा, "वर्क फ्रॉम होम के साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन कंपनियों का हुक्म मानना जरूरी है और कर्मचारियों को अपना गुलाम बनाकर भी रखना है."

Peak Bangalore moment. Women working on a rapido bike ride to the office. #TrafficJam #TrafficAlert #bangaloretraffic #Bangalore #roadblock #peakbangalore pic.twitter.com/bubbMj3Qbs

— Nihar Lohiya (@nihar_lohiya) May 16, 2023