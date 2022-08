पापा घर खरीदकर लाए सेकेंड हैंड साइकिल तो बेटे ने जोड़ लिए हाथ, खुशी के मारे किया ऐसा; देखें Video

Father Son Video: भले ही लोगों के लिए सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदना छोटी बात हो, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पुरानी चीजें खरीदना बड़ी चीज है. जब घर में नई-नई चीज आती है तो खुशी तो मिलती ही है, लेकिन कभी किसी को पुरानी चीज को खरीदकर जश्न मनाते हुए देखा है? अगर नहीं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए जिसमें एक बच्चा इस बात पर बेहद खुश हो गया, क्योंकि उसका पिता सेकेंड हैंड साइकिल खरीदकर लाया. यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जो इंटरनेट यूजर्स के साथ-साथ आपका भी दिल जीत लेगा. इस वीडियो को IAS अधिकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट ट्वीट किया था, जो आज भी खूब देखा जा रहा. वीडियो एक पिता और एक बेटे से जुड़ा हुआ है.

सेकेंड हैंड साइकिल देखकर खुश हो गया बेटा

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो को देखकर आप इमोशनल भी हो जाएंगे. इसमें देखा जा सकता है कि एक पिता अपने लिए एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदकर घर लाता है. इसे देखकर उसका बेटा इतना खुश होता है, जैसे पिता ने कोई महंगी कार खरीदी हो. इसके बाद शख्स ने बकायदा इस साइकिल को माला पहनाकर उसका स्वागत करता है और वह इसकी पूजा करता भी दिखाई दे रहा है. अगर आप साइकिल देखेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही है. वहीं उसका बेटा भी हाथ जोड़े खड़ा हुआ है और काफी खुश नजर आ रहा है. आप पिता और बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर अपना दिल हार बैठेंगे.

देखें वीडियो-

It’s just a second-hand bicycle. Look at the joy on their faces. Their expression says, they have bought a New Mercedes Benz. pic.twitter.com/e6PUVjLLZW

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) May 21, 2022