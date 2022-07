अंतिम संस्कार के वक्त अचानक भिड़ गए लोग, जो लोग मना रहे थे शोक उनके साथ की ऐसी 'घटिया हरकत'

Brawl Breaks Out At Funeral Wake In England: किसी की मृत्यु हो जाने पर घर-परिवार के लोग शोक में डूबे होते हैं और शांति से खड़े होते हैं. जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहां पर भी परिवार के लोग काफी इमोशनल होते हैं. ऐसे में अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो असामान्य स्थिति हो जाती है. कुछ ऐसा ही एक अंतिम संस्कार में हुआ, जब कुछ लोग बात करते-करते बहस करने लगे. इतना ही नहीं, किसी ने तो इस दौरान पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया. फिलहाल यह घटना अपने देश से बाहर की है और इस पर पुलिस ने भी कार्रवाई की है. लिवरपूल इको की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंग्लैंड में एक अंतिम संस्कार में एक लड़ाई छिड़ गई और शोक मनाने वालों पर काली मिर्च का छिड़काव किया गया.

शोक मना रहे थे लोग अचानक हो गया झगड़ा

घटना सोमवार को मर्सीसाइड में हुई और सड़क पर हुए विवाद के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने कहा कि उन्होंने दर्जनों पुलिस वाहनों को देखा और अधिकारियों ने लोगों को घसीटा और उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई. एक चश्मदीद के हवाले से कहा गया है कि एक महिला चिल्ला रही थी कि उस पर काली मिर्च छिड़का गया है. एक दर्जन से अधिक पुलिस वाहन उस स्थान पर पहुंचे जहां एक सोशल क्लब में अंतिम संस्कार किया जा रहा था और बातचीत एक विवाद में बदल गया.

पुलिस ने बाद में तीन लोगों को किया गिरफ्तार

लिवरपूल इको ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मर्सीसाइड पुलिस ने पुष्टि की कि एक 27 वर्षीय व्यक्ति और दो 24 वर्षीय महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर नशे में और दुर्व्यवहार करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने आगे कहा कि तीन आपातकालीन कर्मचारियों पर हमला करने के संदेह में एक महिला को गिरफ्तार किया गया था. एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, 'सोमवार 25 जुलाई को वालेसी में एक सोशल क्लब में गड़बड़ी के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शाम लगभग 4.55 बजे यह बताया गया कि लिस्कार्ड रोड पर पार्क व्यू सोशल क्लब में एक विवाद हुआ, जिसमें लोग सड़क पर उतर आए.'

