Miracle: चार मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिरी, 30 घंटे बाद मलबे में मासूम बच्ची बिना खरोंच के मिली

Little girl found in rubble after 30 hours: पिछले दिनों मिडिल ईस्ट के देश जॉर्डन की राजधानी में एक बहुमंजिला बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर पड़ी थी. इसके चलते कई लोगों की मौत हो गई थी. इसी बिल्डिंग से एक बेहद दिलचस्प घटना सामने आई थी जब मलबे को हटा रहे कर्मियों को बिल्डिंग गिरने के तीस घंटे के बाद चार महीने की एक बच्ची जिंदा मिली थी. इस बच्ची को वहां से निकालने का एक वीडियो भी सामने आया है.

हादसे में कई लोगों की मौत हुई

दरअसल, न्यूज एजेंसी एएफपी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान के एक रिहायशी इलाके में यह घटना घटित हुई थी. यह एक चार मंजिला बिल्डिंग थी. हादसे में कई लोगों की मौत हुई जबकि 16 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। इसी बीच एक महिला ने बताया कि बिल्डिंग में उनकी एक चार महीने की बच्ची भी मौजूद थी जिसे छोड़कर घटना के समय वह बाहर गई हुई थीं.

मलबे में बेसमेंट के पास बच्ची की आवाज आई

उधर कर्मियों द्वारा मलबे को हटाने का काम चल ही रहा था तभी बेसमेंट के पास एक कोने में बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी. कर्मियों ने तत्काल वहां रेस्क्यू अभियान छेड़ा और बिल्डिंग गिरने के करीब तीस घंटे बाद वह बच्ची वहां जिंदा मिली. हैरानी की बात यह है कि बच्ची को खरोंच तक नहीं आई हुई थी. कर्मियों ने उस बच्ची को वहां से उठाया और उसकी मां को सौंप दिया.

चमत्कारिक तरीके से बच्ची की जान बच गई

रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मां ने बताया कि बच्ची को बिल्डिंग के बेसमेंट में छोड़ा था क्योंकि वो खुद एक ऑर्डर डिलीवर करने जा रही थी. लेकिन कुछ ही देर में बिल्डिंग गिर गई और सब भागने लगे, बच्ची भी वहीं छूट गई थी. फिलहाल चमत्कारिक तरीके से बच्ची की जान बच गई. हालांकि बच्ची के बाहर निकलते ही एहतियातन उसे अस्पताल ले जाया गया था.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसमें बच्ची को सकुशल मलबे से बाहर निकाला गया. लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि इस बच्ची की रक्षा भगवान खुद कर रहे थे.

