Auto में अपना Airpod भूल गई लड़की, फिर जो ड्राइवर ने किया उसे जरूर जानना चाहिए

Apple Airpod Story: बेंगलुरु को देश का टेक-हब माना जाता है, लेकिन बेंगलुरु के अधिकतर निवासी भी टेक्निक-लवर हैं. जैसा कि वायरल होने वाले एक खबर में देखने को मिला. एक घटना जो एक ऑटोरिक्शा चालक के बारे में है जिसने तकनीक का उपयोग करके आधे घंटे के भीतर एक महिला के एयरपॉड्स लौटा दिए. महिला ने ट्विटर पर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ऑटोरिक्शा चालक के गेस्चर्स से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े. उनके ट्वीट को 10,000 से अधिक लाइक और 500 से अधिक रीट्वीट मिले. महिला शिदिका ने काम पर जाते समय ऑटोरिक्शा में एप्पल का महंगा गैजेट खो दिया. लेकिन वह अपने ऑफिस पर सेक्युरिटी से एक कॉल आने पर हैरान रह गई और एयरपॉड्स वापस मिल गए.

बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर ने दिखाई दरियादिली

अपने 'पीक बेंगलुरु' मोमेंट के बारे में बताते हुए महिला ने ट्विटर पर कहा, 'ऑटो में यात्रा करते समय मेरे एयरपॉड्स खो गए. आधे घंटे बाद यह ऑटो ड्राइवर जिसने मुझे WeWork पर छोड़ा था, वह एंट्री गेट पर दिखाई दिया और इसे सेक्युरिटी को वापस दे दिया. ऐसा मालूम पड़ रहा है कि उसने एयरपॉड के मालिक का नाम खोजने के लिए फोन से कनेक्ट किया और मुझ तक पहुंचने के लिए अपने PhonePe ट्रांजेक्शन का यूज किया.' एक और ट्वीट में महिला ने रोने वाले चेहरे की इमोजी का इस्तेमाल किया कि वह ऑटोरिक्शा चालक के गेस्चर से इमोशनल हो गई. इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कई लोग ड्राइवर के टेक्निकल नॉलेज से इंप्रेस हो गए.

Lost my AirPods while traveling in an auto. Half an hour later this auto driver who dropped me at WeWork showed up at the entrance & gave it back to security. Apparently, he connected the AirPods to find the owner's name & used his PhonePe transactions to reach me. @peakbengaluru

— Shidika Ubr (@shidika_ubr) November 15, 2022