गूगल मैप यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान! बुरा फंसा ये शख्स, आखिर में जो हुआ सोच भी नहीं सकते

Google Maps: आज के दौर में हम सभी गूगल मैप के सहारे कहीं भी और कभी भी जा सकते हैं. बिना किसी रुकावट व बिना किसी से पूछे अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं. हम गूगल मैप की फ्री सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और अपने मंजिल पर जाते हैं. मैप में दूरी, स्पीड, ट्रैफिक व सभी रूट्स को दिखाई देता है. मैप को देखकर हम दूर शहरों में जाकर अकेले घूम सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको गूगल मैप गलत रास्ता दिखा दे. गूगल मैप्स के साथ कुछ समस्याएं भी हैं. नेटिज़न्स ने कभी न कभी ऐसा एक्सपीरिएंस जरूर किया है. चलिए हम जानते हैं आखिर ऐसी एक घटना के बारे में...

गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता

गूगल मैप्स (Google Maps) दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप में से एक है. ऐप पर कई सारे रूट्स एक ही स्क्रीन में देखने को मिल जाते हैं. हालांकि, कुछ सुदूर इलाकों में गूगल मैप्स कई बार गलत रास्ते दिखला देते हैं. कुछ ऐसी ही एक घटना हाल ही में एक ट्विटर यूजर अल्फ्रेड नाम के शख्स के साथ हुई, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया. अफ्रीकी देश घाना में अल्फ्रेड नाम के शख्स ने Google Map पर अपने लोकेशन को मार्क किया और उस रास्ते को फॉलो करने लगा. जैसे ही वह अपने लोकेशन पर पहुंचा तो देखा वहां पर आगे कोई जगह नहीं थी और चारों तरफ झाड़ियां दिखाई दे रही थीं.

Not Google maps leading us into the bush and having the audacity to say “turn left”. Into the mango tree? — Alfred (@CallmeAlfredo) December 27, 2021

Google map showed me a way and I ended up on a road so narrow that even pedestrians had difficulty in walking.There was no way to turn back. Fortunately locals guided me and helped me to reach back on a wider road.I wasted 45 minutes ... — Inder Hora (@Inderhors) January 3, 2022

झाड़ियों के बीच पहुंचा शख्स

इतना ही नहीं, जब उसने वहां से आगे जाने का रास्ता मार्क किया तो उसे गूगल मैप के बाईं ओर जाने के लिए दिखाया. जैसे ही वह शख्स बाईं ओर गया तो वहां पर आम का पेड़ था. उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे. बुरी तरह फंसने के बाद वह स्थानीय लोगों से पूछकर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचा. इसके बाद अल्फ्रेड ने ट्वीट करके अपनी परेशानी सभी से शेयर की. फिर पता चला कि वह अकेला ऐसा शख्स नहीं जिसके साथ ऐसी घटना हुई, और लोग भी हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है. सभी ने कमेंट बॉक्स ने अपने एक्सपीरेंस शेयर किये.

Very very very very very very worst google maps . My delivery job always need navigation, so i was lot of trouble with google maps . I would like only apple maps . Apple maps is best and every time they update maps — Arnoldnitin (@arnolnitin_007) January 1, 2022

क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है?