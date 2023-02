Fishing: शख्स ने तालाब में घुसकर कुछ ऐसा किया, सारी मछलियां तुरंत ऊपर आ गईं!

How To Fishing In Little Pond: फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना भी एक कला है. सोशल मीडिया पर आए दिन कई मछुआरों के वीडियोज सामने आते हैं और लोगों को फिशिंग के नए तरीके मालूम चलते हैं. इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स छोटे से तालाब में जैसे ही एंट्री मारता है, उस तालाब में से बड़ी-बड़ी मछलियां उछलकर बाहर आने लगती हैं.

छोटे से तालाब में एंट्री

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि एक शख्स कपड़े निकाल कर एक छोटे से तालाब में एंट्री मारता है. इस तालाब को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ मछलियों को पालने के लिए ही बनाया गया है क्योंकि यह दिखने में वाकई काफी छोटा लग रहा है. वह शख्स उस तालाब में धीरे-धीरे से एंट्री मारता है.

उछलकर सामने आने लगीं

पहले तो वह अंदर जाकर पानी हटाता है और फिर तालाब के बीचों बीच में जाकर अपने पैर को हिलाने लगता है और लगभग बैठ जाता है. इसके बाद जो हुआ वह वायरल हो गया. शख्स के बीच में जाते ही तालाब से बड़ी-बड़ी मछलियां उछलकर सामने आने लगीं. जैसे ही मछलियां बाहर आईं, आसपास मौजूद लोग उसे पकड़ने लगे.

मछलियां विदेशी प्रजाति की

वीडियो देखकर लग रहा है कि लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस तालाब से इतनी बड़ी-बड़ी मछलियां बाहर आ जाएंगी. वीडियो वायरल होते ही लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह मछलियां जानबूझकर उस तालाब में पाली जा रही हैं ताकि समय आने पर इनको पकड़ा जा सके. वहीं एक अन्य ने लिखा कि यह मछलियां किसी विदेशी प्रजाति की हैं.

