क्या दुनिया में होने वाली है Zombie की एंट्री? मरे हुए कीड़े के दिमाग को कंट्रोल करके चल पड़ा और फिर.. देखें Video

Neuroparasite Shocks Internet: जब हम प्रकृति के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में जानवर, घने जंगलों, विशाल महासागर, पौधे, वनस्पतियों, जीवों समेत कई अन्य चीजों के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं. हम निश्चित रूप से किसी जानवर के मस्तिष्क को गुलाम बनाने, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने और उसे एक जॉम्बी (Zombie) में बदलने वाले परजीवियों को नहीं देखते हैं. लेकिन हाल ही में, इंटरनेट पर एक वीडियो में एक न्यूरो-परजीवी दिखाया गया जिसने एक मरे हुए बग के दिमाग पर कब्जा कर लिया और सड़ चुके कीड़े को चलने के लिए मजबूर कर दिया. इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा, उसके होश फाख्ता हो गए.

मरे हुए कीड़े के दिमाग पर न्यूरो परजीवी ने किया कंट्रोल

भारतीय वन सेवा के कर्मचारी डॉ. सम्राट गौड़ा द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मरा हुआ कीड़ा, जिसके अंदर की बॉडी सड़ चुकी है और ज्यादातर हिस्से गायब थे, इसके बावजूद वह घास पर रेंग रहा था. यह वीडियो लोगों को सदमे में डाल दिया. यहां तक कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं. न्यूरो-परजीवी ने कीड़े के दिमाग पर कब्जा करके कई अंग न होने के बावजूद सामान्य रूप से आगे बढ़ने पर मजबूर किया. अधिकारी ने कैप्शन में दावा किया, 'एक न्यूरो पैरासाइट ने इस मरे हुए कीड़े के दिमाग को अपने काबू में कर लिया है और उसे चला रहा है. जॉम्बी.'

नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार, कुछ परजीवी कमोबेश अपने मेजबानों को चलने वाले मृतकों में बदल देते हैं. दिमाग के ये स्वामी अपने मेजबानों को भीतर से हेरफेर करते हैं, जिससे वे आत्म-विनाशकारी तरीके से कार्य करते हैं जो अंततः परजीवी को लाभान्वित करते हैं.'

Do you know? according to scientists A neuro parasite has taken control of brain of this dead insect and making it walk........ Zombie pic.twitter.com/WBS8hNvH91

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) October 18, 2022