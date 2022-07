ITBP के जवान ने सुरीली आवाज में गाया ऐसा सॉन्ग, सुनकर सभी जमकर कर रहे वाहवाही; देखें Video

ITBP Jawan Sing A Song Viral Video: जिन लोगों को संगीत सुनना पसंद है, वह 'कोक स्टूडियो' (Coke Studio) के गानों को जरूर सुनते होंगे. कोक स्टूडियो सीजन 14 का पॉपुलर सॉन्ग 'पसूरी' (Pasoori) ज्यादातर लोगों का पसंदीदा गाना बन चुका है. हालांकि, कुछ पुराने सॉन्ग लोगों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं. उनमें से एक सॉन्ग 'आफरीन आफरीन' है, जिसे कोक स्टूडियो सीजन 9 में राहत फतेह अली खान और मोमिना मुस्तहसन ने गाया था. इस गाने का क्रेज आज भी बना हुआ है.

ITBP जवान ने गाया राहत फतेह अली खान का सॉन्ग

राहत फतेह अली खान के गाने सुनने के लिए इस खूबसूरत बरसात के मौसम से बेहतर समय और क्या हो सकता है.'आफरीन आफरीन' सॉन्ग YouTube पर 360 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के दो कांस्टेबल 'आफरीन आफरीन' सॉन्ग के खूबसूरत कवर के लिए वायरल हो रहे हैं. जहां सिख कांस्टेबल विक्रम जीत सिंह ने अपनी भावपूर्ण आवाज में गाया, वहीं कांस्टेबल विक्रम जीत सिंह ने उनके बगल में खड़े गिटार पर गाने की धुन बजाई.

With this #Lovely weather,#DelhiRains #Enjoy this lovely song

Afreen afreen...

By @ITBP_official Constable Vikram Jeet Singh along with him Constable A Neli strums the Guitar.@nwftr_itbp pic.twitter.com/M0iv8wVVcj

— Sumit Chaudhary (@SumitDefence) June 30, 2022