King Snake ने एक झटके में निगला बड़े सांप को, अजीबोगरीब Video देख लोगों के खड़े हो गए रोंगटे

अमेरिका के जॉर्जिया में एक आदमी ने हाल ही में एक सांप को दूसरे बड़े सांप को निगलने का एक वीडियो बनाया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जहरीले टिंबर रैटलस्नेक को एक किंगस्नेक निगल रहा है. 80 वर्षीय टॉम स्लैग ने जैसे ही इस घटना को देखा तो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. जॉर्जिया निवासी टॉम स्लैग घटना के फुटेज को अपने कैमरे में कैद करने में कामयाब रहा. वीडियो में रैटलस्नेक के निचले आधे हिस्से को किंगस्नेक के मुंह से निगलते हुए देखा जा सकता है. क्लिप को जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज (DNR) द्वारा कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया.

वीडियो को शेयर करते हुए DNR ने कैप्शन में लिखा, 'किंग्सनेक बनाम टिम्बर रैटलस्नेक: यह सांप खाने वाले स्नेक की दुनिया है.' वीडियो में दिखाया गया है कि सांप अपने जबड़े को रैटलस्नेक के शरीर के चारों ओर घुमाता है, उसे पूरा निगलता है. निगला जा रहा रैटलस्नेक, किंगस्नेक की तुलना में भारी व बड़ा दिखाई दे रहा है.' कैप्शन में जॉर्जिया डीएनआर ने आगे कहा, 'अगर खाया जा रहा सांप किंगस्नेक से लंबा है, तो निगलने से पहले यह मुड़ जाएगा.'

देखें वीडियो-

It's a snake eat snake world out there. pic.twitter.com/m02jYC7Tf7

— Georgia DNR Wildlife (@GeorgiaWild) June 10, 2022