Knowledge News: क्या कॉकरोच भी कर लेते हैं सुसाइड? असली वजह है सिर्फ आप, जान लें आखिर क्यों?

Knowledge News: ऐसा कहा जाता है कि कॉकरोच अपने आप को क्लीन करते हैं. वे अपने मुंह से अपने एंटेना और पैरों को यूज करके ऐसा करते हैं. यह क्लीनिंग प्रॉसेस कॉकरोच के लिए आम बात है. कई जगहों पर ऐसा दावा किया गया है कि वे इंसानों से दूर भागते हैं और उन्हें खुद को छूने नहीं देते. यदि कोई कॉकरोच इंसानों के संपर्क में आ जाते हैं तो वो फिर भाग जाते हैं और खुद को क्लीन करते हैं. बाद में घृणा की भावना में याद करते हैं. फिलहाल, यह भी कहा जाता है कि कॉकरोच खुद से सुसाइड कर लेते हैं यानी कि खुद को ही मार लेते हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है असली वजह?

क्या कॉकरोच कर लेते हैं सुसाइड?

फिलहाल, इस बारे में एक एक्स यूजर @arojinle1 ने अपने पोस्ट में कॉकरोच के बारे में लिखा है. उसने लिखा, "असल में, कॉकरोच मानव संपर्क के बाद खुद को मार देते हैं लेकिन वे भागकर कहीं पर खुद को साफ नहीं करते और न ही वे मानव स्पर्श से घृणा करते हैं. कॉकरोच वास्तव में किसी भी शिकारी के संपर्क में आने के बाद खुद को साफ करते हैं. वे पानी का उपयोग नहीं करते हैं. वे अपनी लार का उपयोग करते हैं. इसके अलावा कॉकरोच मुंह के पास के अपने एंटेना को अपने मुंह में खींचते हैं. अपने चेहरे और पेट पर अपने पैरों को ब्रश करते हैं. अपने पैरों को अपने मुंह से क्लीन करते हैं."

I see this a lot. So, let me address it.

Truly, cockroaches kill themselves after human contact but they don't "run away to shower and they're not repulsed by the human touch"

They actually clean themselves after having contact with any predator. They don't use water. They use… https://t.co/qvvBIRXruy

— Arojinle (@arojinle1) May 29, 2024