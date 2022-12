Senegal: बहस के दौरान महिला MP को पीटने लगा सांसद, इस देश की पार्लियामेंट में चले लात-घूंसे

Leaders Fight In Parliament: कई बार तमाम देशों की संसद में बहस इतनी तीखी हो जाती है कि यह देखते ही देखते विकराल रूप ले लेती है. हाल ही में इसकी एक और बानगी तब देखने को मिली जब अफ्रीकी देश सेनेगल में दो सांसदों की जबानी जंग असली जंग में तब्दील हो गई और एक पुरुष सांसद महिला सांसद को पीटने लगा. इसके बाद तो वहां लात-घूंसे चल गए.

संसद में बजट सत्र चल रहा था

दरअसल, यह घटना सेनेगल की संसद की है. इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संसद में बजट सत्र चल रहा था. ठीक इसी दौरान सत्ताधारी महिला सांसद एमी नादिये गनीबी और विपक्षी पार्टी के सांसद मस्साता साम्ब के बीच जोरदार बहस हो गई. यह बहस किसी नीति को लेकर शुरू हुई थी लेकिन इस बहस ने दूसरी दिशा ले ली.

महिला सांसद को पीटना शुरू कर दिया

देखते ही देखते महिला सांसद मस्साता अपनी सीट से उठे और सीधा महिला सांसद के पास पहुंच गए. जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक उन्होंने महिला सांसद को पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने आव देखा ना ताव देखा बस थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए. इसके बाद अन्य सदस्य वहां पहुंचे और दोनों को पकड़कर अलग तो किया लेकिन यह आग भड़क गई.

किसी तरह शांत किया गया

गुस्साई महिला सांसद ने इसके बाद उन पर कुर्सी फेंक दी और अन्य नेता भी लड़ गए. वीडियो में दिख रहा है कि एक विपक्षी नेता ने एक अन्य सदस्य को लात मारा और फिर घूंसे भी चले. किसी तरह इस झगड़े को शांत किया गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना बीते दो तारीख कली है और उस समय सेनेगल की संसद में बजट सेशन चल रहा था. कार्यवाही के दौरान ही महिला सांसद ने राष्ट्रपति के तीसरे कार्यकाल का विरोध करने वाले एक नेता की आलोचना कर दी, इसके बाद बवाल शुरू हो गया था. फ़िलहाल यह वीडियो वायरल हुआ है.

The brawl began when opposition member Massata Samb walked over and slapped Amy Ndiaye Gniby - an MP of the ruling coalition - during a budget presentation, TV footage showed. pic.twitter.com/9Y074xSVTS

