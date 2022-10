Viral Video: जानवर का शिकार करते-करते आपस में ही ऐसे लड़ने लगे शेर, मौका पाते ही शिकार ने...

Make Hay While The Sun Shines: कई बार कुछ शेर मिलकर किसी भारी भरकम जानवर का शिकार (Hunt) करते हैं और फिर उसे मिल बांटकर अपना पेट भर लेते हैं. इस वीडियो के शुरुआत में देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शेर और शेरनियों (Lioness) ने मिलकर भैंसे का शिकार किया होगा. लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी चौंक (Shocked) जाएंगे.

शेरों ने किया भैंसे का शिकार

इस वीडियो में कुछ शेर और शेरनियों को एक भैंसे (Water Buffalo) के पास खड़े हुए देखा जा सकता है. भैंसे का शिकार करने के बाद इन सबका मूड बदल जाता है और ये इसे अकेले खाने का मन बना लेते हैं. यानी सभी शेर (Lion) और शेरनी मतलबी हो जाते हैं. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दिल दहला देने वाले खतरनाक वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Lions fight while eating a water buffalo, then it casually walks off pic.twitter.com/JGiKMVJaQQ

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) October 19, 2022