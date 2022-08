Watch: Mizoram के सीएम की बेटी ने डॉक्टर पर किया हमला, ड्यूटी के दौरान की बदसलूकी

Mizoram Cm Daughter Video: मिजोरम (Mizoram) के मुख्यमंत्री जोरमथांगा (Zoramthanga) की बेटी के एक डॉक्टर से बदसलूकी करने और उसपर हमला करने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गया जो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है. मुख्यमंत्री की बेटी के इस दुर्व्यवहार के खिलाफ आईएमए (IMA) ने प्रदर्शन किया. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) की मिजोरम ब्रांच ने अपने ही क्लीनिक में अपने साथी डॉक्टर के साथ Black Badge पहनकर हमले का विरोध किया. बता दें कि ये मामला 17 अगस्त का है. वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. डॉक्टरों ने खासी नाराजगी जताई है.

सीएम की बेटी का डॉक्टर पर हमला

जाने लें कि सीसीटीवी फुटेज में एक महिला को प्राइवेट क्लीनिक में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर पर हमला करते हुए देख जा सकता है. महिला की पहचान मिलारी छंगटे (Milari Chhangte) के तौर पर हुई है, जो मिजोरम के मौजूदा मुख्यमंत्री जोरमथांगा की बेटी है. सीएम की बेटी ने जिस डॉक्टर पर हमला किया है, उनका नाम डॉ. जोनुना है.

